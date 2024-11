Abschluss einer Trilogie bei Lochlea: Letzte Harvest Edition wird eingefahren

Lochleas saisonale Small Batch Releases zeigen den charakteristischen Stil der unabhängigen, familiengeführten Farm Distillery auf vier verschiedene Arten. Die Serie umfasst limitierte saisonale Abfüllungen: „Sowing“ im Frühjahr, „Harvest“ im Sommer, „Fallow“ im Herbst und „Ploughing“ im Winter. Jede von ihnen zeigt Lochlea Single Malt in einem anderen Licht und jede ist ein geschmackliches Abbild dessen, was auf dem Hof im Wechsel der Jahreszeiten geschieht.Die Harvest Edition ist von der arbeitsreichen Erntezeit inspiriert, wenn im Sommer die Gerste für den Whisky des Folgejahres eingebracht wird. Die Third Crops sind die jeweils letzten Veröffentlichungen der Reihe. Von Beginn an sollte es bei einer jeweiligen Trilogie der Frühjahrs-, Sommer-, Herbst- und Winter-Editionen bleiben. Fans dürfen gespannt sein, was folgen wird.Die Lochlea Harvest Edition (Third Crop) wurde doppelt gereift: in Refill Bourbon Barrels und Port Hogsheads sowie einem Oloroso Sherry Butt. Ein weiteres Jahr älter, bietet er eine neue Sichtweise auf das süße und sommerliche Geschmacksprofil der Erntewhiskys. Feinschmecker können sich auf üppige Dessertnoten freuen, die durch würzigen schwarzen Pfeffer ausgeglichen werden.Die Lochlea Distillery ist eine unabhängige Single-Malt-Brennerei mit Sitz auf der Lochlea Farm im Herzen von Ayrshire. Der Familienbetrieb brennt seinen Whisky zu 100 Prozent aus Gerste des eigenen Anbaus. Lochlea ist in der schottischen Geschichte verwurzelt und die einzige Brennerei, in der Robert Burns tatsächlich lebte und arbeitete.