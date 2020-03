Exquisites Sushi in Deidesheim | Restaurant Sushi B.

Im renommierten Weingut Reichsrat von Buhl eingebettet findet sich seit Dezember 2019 dasRäume in Tiefschwarz und Strahlendweiß, knallbunte Geisha-Graffitis an den Wänden und ringsherum glamouröse Details lassen eintretende Gäste dieses besondere Licht- & Raumkonzept bestaunen und in eine angenehme Wohlfühl-Atmosphäre eintauchen. Die offene Showküche mitten im Restaurant lädt auf ungezwungene Weise ein, einen Platz an der Bar einzunehmen und dem Sushi-Meister Piotr Suszek bei seinem Handwerk zuzuschauen. Wer es lieber etwas diskreter mag, der kann sich in der runden Sitznische zurückziehen und feines Sushi, Maki & more genießen.„For me, sushi is simplicity and complexity at the same time!“, damit bringt Küchenchef Suszek das Konzept auf den Punkt. Sushi erscheint möglicherweise als eine recht überschaubare Speise, wenn man nur ein bisschen Reis und Fisch vor Augen hat. Die Möglichkeiten der Kombinationen mit verschiedenem Frischgemüse, eingelegtem Gemüse, sämtliche Varianten an essbaren Meeresalgen und die unerschöpflichen Zubereitungsweisen machen jedoch richtig gutes Sushi aus.Mit dem Restaurantmanager Dennis Geller hat Suszek einen passenden Gegenpart gefunden. Geller war bis vor kurzem mit der MS Europa auf den Weltmeeren unterwegs.Freitag 18-22 Uhr | letztes seating 21 UhrSamstag 18-22 Uhr | letztes seating 21 UhrSonntag durchgehend 13-21 Uhr | letztes seating 19 UhrMontag 18-22 Uhr | letztes seating 21 UhrIn Kürze, sobald es warm genug ist, wird Ihnen für Ihre Tischreservierung auch unsere ruhige Terrasse im Innenhof zur Verfügung stehen.Wir freuen uns schon auf Terrassen-Wetter und auf Ihren Besuch!Mit weiteren Infos zur Speisekarte, zu Events und zum Team halten wir Sie auf der Website www.sushi-b.de auf dem Laufenden.Für eine Reservierung und weitere Informationen erreichen Sie unsunter +49 (0) 6326-70 0-77 oder info@sushi-b.de