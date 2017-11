11 Start-ups nehmen am “Crowdfunding Contest Food 2017” teil

Gefördert werden Start-ups aus den Bereichen Food und Beverage; 11 davon wurden als Wettbewerbs-Teilnehmer ausgewählt. Die Unternehmen mit den meisten Unterstützern dürfen sich über Finanzzuschüsse und weitere Preise freuen.Beim Crowdfunding geht es darum, Unterstützer für die Realisierung des eigenen Projekts zu finden. Der Crowdfunding Contest Food geht noch einen Schritt weiter: Nicht das Start-up mit der höchsten anvisierten Crowdundingsumme gewinnt, sondern das mit den meisten Unterstützern.Bis zum 10. September hatten innovative Start-ups die Möglichkeit, sich für den Contest zu bewerben. Die 11 von der Jury ausgewählten BewerberInnen starteten am 16. Oktober in die Finanzierungsphase des Wettbewerbs, bei der es darum geht, die angepeilte Fundingsumme via Crowdfinding zu erreichen. Die Start-ups, die bis zum 10. November ihr Fundingziel erreicht und die meisten Unterstützer für ihr Projekt haben, dürfen sich über einen der drei Finanzierungszuschüsse in Höhe von 4.000, 3.000 und 1.000 Euro freuen. Der erste Platz bekommt zudem einen kostenlosen Messestand auf der Food & Life in München vom 29.11. bis zum 03.12.2017. Ein Sonderpreis im Wert von 1.000 Euro geht an ein besonders innovatives Projekt aus dem Teilnehmerkreis des Wettbewerbs. Die SiegerInnen des Contests dürfen im Rahmen eines Foodblogger-Treffens an der Food & Life ihre Projekte vorstellen und werden in einem feierlichen Rahmen geehrt.Der Wettbewerb wird auf einer eigenen Projektseite ausführlich beschrieben: http://www.food-crowdfunding.de . Der Contest selbst findet auf der Plattform Startnext statt: https://www.startnext.com/... Bearprotein: Marcus, Diana und Alex stellen ihren Insektensnack „Instinkt“ vorBerliner Tafelsalz: Tobias stellt sein Salz-Projekt vorDie Frischemanufaktur: Anna und Jenny verbreiten ObstlauneJacky F.: Julia präsentiert eine gesunde Alternative zu FleischKoldbrew Tonic: Lukas stellt eine gesunde, nachhaltige Alternative zu koffeinhaltigen Energy-Drinks vorMyolio: Macino möchte mit individuellen Ölen deutsche Küchen erobernMyTomatoes: Jakobs Projekt macht es möglich, dem eigenen Gemüse per Livestream-App beim Wachsen zuzusehenOlive Joy: Johannes präsentiert Olivenöl als transparentes Produkt zu einem fairen PreisPaulikocht: Anja kocht leckere Meal-Preps vorPink & Blue: Marcus und Marc bieten gesunde Energy-Drinks in BioqualitätThe Cookie Business: „Frau B.“ und „Herr L.“ bieten Süßes für alle: 20 leckere Cookie-SortenDer Cluster Ernährung am Kompetenzzentrum für Ernährung (KErn) Bayern vernetzt die Land- und Ernährungswirtschaft. Der 2006 von der Bayerischen Staatsregierung gegründete Branchencluster bringt die Akteure aus der Wissenschaft, der Lebensmittelerzeugung und -weiterverarbeitung, dem Handel, der Gastronomie und die Konsumenten zusammen. Dadurch sind bereits viele Kooperationsprojekte entlang der Lebensmittelkette zustande gekommen. Das Netzwerk unterstützt regionale Wertschöpfungskreisläufe und bietet mit zahlreichen Qualifizierungsangeboten Kompetenzunterstützung an. Der Cluster Ernährung fördert innovatives Denken und Handeln durch branchenübergreifende Kooperationen, Veranstaltungen und Wissensvermittlung.Die Messe FOOD & LIFE: Treffpunkt für Genießer Die Messe FOOD & LIFE ist Bayerns größter Food-Markt. Insgesamt circa 300 Aussteller aus zahlreichen Ländern stellen vom 29.11. bis 03.12.2017 ihre handwerklich hergestellten Spezialitäten vor. In diesem Jahr wird es eine spezielle Food-Start-up-Area geben.StartinFOOD: Innovative Food-Unternehmen gemeinsam stark machen StartinFOOD unterstützt seit März 2016 Gründer und Start-ups im Bereich Food und Beverage mit Beratungsleistungen. Schwerpunkt sind die Bereiche Crowdfunding und Vertrieb. Startin-FOOD bietet online und offline Starthilfe und Testmöglichkeiten für Food-Start-ups und unterstützt die Gründer mit vielfältigen Beratungsangeboten.Ansprechpartnerinnen für diese Pressemitteilung:Martina Wirth Cluster Ernährung amKompetenzzentrum für Ernährung (KErn)Hofer Str. 2095326 KulmbachTel. 09221-40782-39Fax 09221-40782-99