Feinkost Keller GmbH aus Langenbach räumt beim bayerischen Metzger Cup 2023/24 ab

„An die Würste - fertig - los“ hieß es Ende Februar beim bayerischen Metzger Cup 2023/24 in der Stadthalle Neusäß, bei dem hunderte Metzgerbetriebe aus ganz Bayern ihre Produkte auf Herz und Nieren prüfen ließen. Dort zeigte sich erneut: Qualität zahlt sich aus. Denn Metzgermeister Augustin Keller von der Keller GmbH aus Langenbach sahnte bei dem Event gleich sechs Auszeichnungen mit der Höchstpunktezahl für seine hochwertigen Wurstdelikatessen ab.



Die eingereichten Schmankerln wurden von Sachverständigen mikrobiologisch untersucht und sensorisch geprüft - und für ausgezeichnet befunden! So erhielt Augustin Keller den Sonderpreis „Herausragendes Produkt“ für seine Fenchelsalami, die er in Anspielung an den Namen seiner Metzgerei und der italienischen Bezeichnung Finocchiona humorvoll „Kellocchiona“ nennt.



Zudem erhielt der Metzgermeister und Wurst-, Schinken- und Fleischsommelier aus Langenbach Auszeichnungen mit der Höchstpunktezahl für seine Produkte Cabanossi, Pfälzer, Stangenlyoner, Wacholderschinken und Kellagio.



Die unabhängige Jury war offenbar von den Wurstspezialiäten und der Philosophie von Keller überzeugt. Denn alle Produkte werden von Augustin Keller und seinem Team in der Genuss.Erlebniswelt in Langenbach persönlich und in höchster Handwerkskunst und nach eigenen Rezepten hergestellt. Dabei immer im Fokus: die Wertschätzung für hochwertiges Fleisch und die Verbundenheit zur Heimat. Eine Einstellung, die den Unterschied macht und die sich im Geschmack der Delikatessen widerspiegelt.



Das lobte sogar der Bayerische Ministerpräsident Dr. Markus Söder, wie er in seinen Glückwünschen an alle Preisträgerinnen und Preisträger deutlich machte: „Fleisch und Wurst haben in Bayern quasi Verfassungsrang und wir stehen zu unseren Handwerksbetrieben“, so das deutliche Bekenntnis im Rahmen seiner Festrede. Im Laufe der Feier überreichte Landesinnungsmeister Konrad Ammon dann gemeinsam mit dem Leiter der Staatskanzlei und Staatsminister für Bundes- und Europaangelegenheiten und Medien, Dr. Florian Herrmann sowie Kabarettistin Claudia Pichler die Pokale und Urkunden an Augustin Keller und die weiteren teilnehmenden Betriebe.



Der Metzgermeister und Wurst-, Schinken- und Fleischsommelier aus Langenbach war angesichts dieses Lobes über seine Arbeit mehr als glücklich: „Die Urkunden für unsere Produkte zeigen, dass unser Anspruch an höchste Qualität ankommt. Ich freue mich sehr über die Preise. Das ist ein Ansporn, weiter zu machen und kreative Rezepte für unsere Kunden auszuprobieren.“



Der Metzger Cup ist die alljährliche Produkt- und Qualitätsprüfung des bayerischen Fleischerverbandes. 158 Betriebe und vier Berufsschulen aus ganz Bayern hatten insgesamt 672 Produkte zur neutralen Bewertung eingereicht. Diese wurden durch neutrale Sachverständige aus Wissenschaft und Handwerk beurteilt und durch ein Labor mikrobiologisch untersucht. Die Produkte für die Prüfung werden spontan aus der laufenden Produktion entnommen und können aufgrund der kurzfristigen Bekanntgabe des Prüfungstermins nicht extra für den Wettbewerb vorproduziert werden.





