trendtours zeigt die Vielfalt Südkoreas auf neuer Rundreise

Die 12-tägige Gruppenreise „Südkorea – die Perle Ostasiens“, die trendtours neu ins Programm genommen hat, ist an Vielfalt kaum zu überbieten. Die Rundreise, die in Seoul startet und endet, führt zu Zeugen der jahrhundertealten, faszinierenden Kultur des Landes wie die Königstadt Gyeongju, die ebenso ein UNESCO-Welterbe ist wie der Haeinsa-Tempel oder der Daereungwon-Hügelgräberpark. Weitere in der Liste aufgenommene Stätten, die die trendtours-Gäste während ihrer Reise besichtigen, sind die mehr als 1.200 Jahre alte Seokguram-Grotte und der Bulguksa-Tempel, eines der bedeutendsten buddhistischen Bauwerke Koreas. Im Gyeongbokgung-Palast, der Ende des 14. Jahrhunderts errichtet wurde, können sie eine traditionelle Wachablösungs-Zeremonie miterleben und mit der Sternwarte Cheomsongdae eines der ältesten Observatorien in Asien bestaunen.Hautnahe Einblicke in die vielfältigen und imposanten Naturlandschaften Südkoreas erhalten die Teilnehmer der neuen Rundreise während ihres Aufenthalts in den Nationalparks Seoraksan und Gayasan wie auch bei einer spannenden Zugfahrt entlang des Ozeans mit Spaziergang auf der Aussichtsplattform Cheongsanpo und bei einem Besuch der idyllischen Insel Dongbaekseom. Auch das einzigartige Zusammenspiel von jahrtausendealter Kultur und futuristischer Moderne offenbart sich den trendtours-Gästen während ihres Aufenthalts in Südkorea immer wieder: Sei es bei der Besichtigung der Landeshauptstadt, wo sie im N Seoul Tower einen Panoramablick auf die Mega-Metropole genießen, als auch in der riesigen Hafenstadt Busan. Nur einige Kilometer entfernt von den gigantischen Wolkenkratzer, gewährt der Haedong-Yonggungsa-Tempel einen Blick in die Vergangenheit. Der bietet sich den trendtours-Gästen auch beim Besuch des alten, im traditionell koreanischen Stil erbauten Dorfes Bukchon Hanok ebenso wie im historischen Dorf Hahoe, wo sie das bekannte Maskenmuseum besichtigen können.Zusätzlich zu den zahlreichen Eindrücken und spannenden Erlebnissen, zu denen auch exotische Marktbesuche zählen, dürfen sich die Teilnehmer der neuen trendtours-Reise – die auch in der Kleingruppe angeboten wird – auf viele kulinarische Köstlichkeiten und verschiedene Themenabende freuen.trendtours Touristik bietet die Gruppenreise „Südkorea – die Perle Ostasiens“ von September 2025 bis November 2026 an unterschiedlichen Terminen an. Die 12-tägige Tour kostet inklusive Flug, neun Übernachtungen, Halbpension Genusspaket sowie dem Ausflugsprogramm und deutschsprachiger Gästebetreuung ab 2.399 Euro pro Person.Beratung und Buchung unter Tel. 06196 / 7800 800 oder www.trendtours.de/reisen/suedkorea