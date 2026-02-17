Kontakt
Worauf Reisende achten sollten

Safeture E-Learning „Travel Risk Awareness“ mit konkreten Tipps

Reisen erweitert den Horizont – bringt aber auch Herausforderungen mit sich. Wer unterwegs ist, kann sich im Ernstfall nicht in gleicher Weise auf das gewohnte Umfeld verlassen: Hausarzt, Familie oder vertraute Kontakte sind nicht unmittelbar verfügbar. Das E-Learning „Travel Risk Awareness“ von Safeture zeigt praxisnah, wie sich Reisende vorbereiten und Risiken während der Reise aktiv reduzieren können.

Gesundheit: Vorbereitung ist entscheidend

Bereits vor der Abreise sollten Reisende mögliche Gesundheitsrisiken am Zielort prüfen. Dazu zählen Hygienestandards, Luftverschmutzung, Umweltbedingungen und Lebensmittelsicherheit. Selbst eine harmlose Erkältung kann unterwegs belastender sein als zu Hause.

Safeture-Tipps:
  • Eine persönliche Reiseapotheke zusammenzustellen, um Symptome schnell behandeln zu können.
  • Vorerkrankungen bei der Reiseplanung berücksichtigen und gegebenenfalls ärztlichen Rat einholen.
  • Sich über lokale medizinische Versorgungseinrichtungen und Notfallkontakte informieren.
  • Vorsicht vor Essensständen: Lebensmittel nur aus hygienisch sicheren Quellen konsumieren.
Finanzen: Zugang zu Geld absichern

In vielen Ländern funktionieren Kredit- und Debitkarten zuverlässig – in anderen Regionen jedoch nur eingeschränkt oder ausschließlich in größeren Städten. Reisende sollten daher vorab klären, welche Zahlungsmittel am Zielort akzeptiert werden.

Safeture-Tipps:
  • Vor Reiseantritt bei der Bank informieren, ob die Nutzung lokaler Geldautomaten möglich ist.
  • Bargeld als Backup einplanen.
  • Eine zweite Zugriffsmöglichkeit auf Geld vorhalten, falls die Geldbörse gestohlen wird.
  • Vor Ort ein kleines „Wegwerf-Portemonnaie“ mit einem kleinen Geldbetrag mit sich führen.
Straßenverkehr: Ein oft unterschätztes Risiko

Verkehrsunfälle zählen weltweit zu den häufigsten vermeidbaren Risiken für Reisende. Die Verkehrssicherheit variiert stark zwischen einzelnen Ländern. Laut Statistiken der World Health Organization gelten unter anderem skandinavische und westeuropäische Länder, Japan, Australien und Kanada als vergleichsweise risikoarm, während zahlreiche afrikanische Staaten sowie Teile Südostasiens ein höheres Risiko aufweisen.

Safeture-Tipps:
  • Bei Jetlag oder Müdigkeit besonders vorsichtig fahren.
  • Auf langen Strecken regelmäßige Pausen einplanen.
  • Eine realistische Zeitplanung bei langen Strecken vornehmen, um Stress zu vermeiden.
Orientierung und Umfeld: Nicht im falschen Viertel landen

Gerade in Großstädten kann das Sicherheitsniveau von Straße zu Straße stark variieren. Auch mögliche Spannungen mit der lokalen Bevölkerung sollten berücksichtigt werden. Kulturelle Unterschiede oder geschäftliche Aktivitäten eines Unternehmens können unter Umständen Proteste oder Ablehnung auslösen. Eine Sensibilisierung für kulturelle Besonderheiten hilft, Konflikte zu vermeiden.

Safeture-Tipps:
  • Vorab über Stadtteile informieren und Hinweise von lokalen Kontakten oder Hotelpersonal einholen.
  • Sensibel sein für kulturelle Besonderheiten.
  • Demonstrationen und Konflikte meiden.
Kriminalität und Notfälle: Kleine Vorsichtsmaßnahmen, große Wirkung

Taschendiebstahl und Kleinkriminalität treten besonders häufig in touristischen Gegenden auf. Reisende sollten stets einen Plan B haben, um im Notfall weiterhin zahlungsfähig zu bleiben.

Safeture-Tipps:
  • Alternative Zahlungsmittel vor Reisebeginn organisieren.
  • Notfallkontakte zu lokalen Ärzten oder Krankenhäusern griffbereit haben.
Über Safeture:

Safeture ist ein Software as a Service (SaaS)-Unternehmen mit Hauptsitz in Schweden. Die 2009 gegründete Gesellschaft bietet eine Plattform für das professionelle Management von Risiken zur Sicherheit auf Reisen. Mehr als weltweit 4.000 Unternehmen und Organisationen nutzen die innovative Technologie bereits. Safeture bietet die Möglichkeit, Sicherheit effektiv zu automatisieren, und durch die nahtlose Integration der Software im Unternehmen wird diese zugleich ein fester Bestandteil der internen Prozesse. Die Safeture-Aktie ist an der NASDAQ First North Growth Market Stockholm (Ticker: SFTR) notiert. www.safeture.com

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
