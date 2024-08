Reiseschutz-Anbieter LTA zählt zu Deutschlands besten Versicherungs-Dienstleistern

Was erwarten Kunden von einer Reiseversicherung? Diese Frage stellten die Marktforscher von „Heute und Morgen“ 1000 Teilnehmern einer aktuellen Studie. Demnach stehen die Übernahme aller medizinisch notwendigen Leistungen im Ausland und der Rücktransport an erster Stelle. Dies erwarten jeweils 68 Prozent der Befragten. Bei Reiserücktritt- oder Reiseabbruchpolicen ist die Kostenübernahme bei Stornierung mit 67 Prozent am wichtigsten.Die Lifecard-Travel-Assistance Gesellschaft für Reiseschutz (LTA) scheint diese Bedürfnisse besonders gut zu treffen. Bei einer jetzt veröffentlichten Untersuchung zu Deutschlands besten Versicherungs-Dienstleistern, die von der Rating- und Ranking-Agentur ServiceValue im Auftrag des Handelsblatts durchgeführt wurde, landet LTA in der Kategorie Reiseversicherungen unter 30 Dienstleistern gemeinsam mit den ADAC Versicherungen und KS/AUXILIA auf dem Siegertreppchen. Insgesamt wurden im Rahmen der Studie 616 Dienstleister in 21 Kategorien bewertet.„Dass wir zu den besten Versicherungs-Dienstleistern Deutschlands zählen und in unserer Disziplin die Bronzemedaille ergattert haben, macht uns sehr stolz, sagt Dr. Michael Dorka, Geschäftsführer des Versicherungsspezialisten LTA.Im April und Mai 2024 hat ServiceValue online 110.000 Kundenurteile eingeholt. Die Teilnehmer wurden gefragt: „Wenn Sie alle Ihre Erwartungen, Erfahrungen und Informationen aus den letzten 24 Monaten zusammenfassen, wie bewerten Sie insgesamt folgende Unternehmen in Bezug auf andere Unternehmen?“ Ausgewertet wurden nur Antworten von Befragten, die in den vergangenen 24 Monaten Leistungen des betreffenden Dienstleisters wahrgenommen haben.Das vollständige Ranking zu den besten Reiseversicherern 2024 finden Sie hier Die 2005 gegründete Lifecard-Travel-Assistance Gesellschaft für Reiseschutz mbH (LTA) entwickelt und konzipiert umfassende Reiseschutz-Pakete in Deutschland, Österreich und den Niederlanden. Das Unternehmen bietet seinen Kunden sowohl Jahrespolicen an, als auch Versicherungspakete, die nur für eine bestimmte zeitlich befristete Reise gelten. Die vielfältigen Versicherungsleistungen sind sowohl modular buchbar als auch als Rund-um-Sorglos-Paket (All-In-One) erhältlich. Die umfangreichen Reiserücktrittsversicherungen der LTA greifen auch in Ausnahmesituationen, beispielsweise wenn der Familienhund oder die Hauskatze kurz vor der Abreise in den Urlaub erkranken. Für seine Service-Qualität wurde der Reiseschutz-Anbieter bereits mehrfach als „Fairster Schadenregulierer“ und „Bester Reiseversicherer“ ausgezeichnet.