LTA mit Bestnoten

Wer sind die fairsten und wer die kompetentesten Reiseversicherer in Deutschland? Diesen Fragen gingen die Marktforscher der Kölner Rating- und Ranking-Agentur ServiceValue in Kooperation mit Focus Money im Rahmen von zwei separaten und repräsentativen Studien auf den Grund. Besonders gut schnitt in beiden Untersuchungen die Lifecard Travel Assistance (LTA) ab. Bei der sogenannten „Fairness-Studie“ wurde der Spezialist für Reiseversicherungen als einer von insgesamt neun Reisekrankenversicherern unter insgesamt 33 Anbietern mit der Note „sehr gut“ ausgezeichnet und gehört damit zu den „Fairsten Reisekrankenversicherern“ tragen. Auch bei der zum sechsten Mal durchgeführten Studie „Höchste Kompetenz“ gehörte LTA im Segment der Reiseversicherer zur absoluten Spitzengruppe. Acht von insgesamt 29 Versicherungsunternehmen wurde aufgrund ihrer Top-Performanz das Qualitätssignet „höchste Kompetenz“ verliehen.„Dass wir als relativ kleiner Anbieter zu den besten Reiseversicherern in Deutschland zählen, macht uns stolz und zeigt, dass unsere konsequente Ausrichtung auf Qualität und Service der richtige Weg ist“, freut sich Michael Dorka, Geschäftsführer der LTA. Seit der Tarifumstellung im Dezember 2023, bei dem die Tarife passgenau auf verschiedenen Umsatzklassen zugeschnitten wurden, wächst das Unternehmen überproportional stark.Bei der Fairness-Studie im Segment Reisekrankenversicherungen wurde im Erhebungszeitraum April bis Mai 2024 eine Online-Befragung mit 2.434 Kunden durchgeführt. Bewertet werden durften bis zu zwei Reisekrankenversicherer, bei denen die Befragten in den letzten 36 Monaten Kunden waren. Untersucht wurden insgesamt fünf Kategorien: faires Produktangebot, faire Leistungsabwicklung, faire Kundenberatung, faire Kundenkommunikation und faires Preis-/Leistungsverhältnis.Bei der Kompetenz-Studie wurden mehr als 180.000 Verbraucherurteile zu 1.122 Unternehmen und Anbietern aus 48 Kategorien eingeholt. Basis der Untersuchung war eine repräsentativ ausgesteuerte Online-Erhebung als Kundenbefragung. Die Bewertung „hohe Kompetenz“ erhielten alle Unternehmen, die innerhalb ihrer Kategorie besser als der Gesamtmittelwert aller ausgewerteten Anbieter abschnitten. Unternehmen, die innerhalb dieser Gruppe wiederum besser als der Durchschnitt lagen, erhielten die Bewertung „höchste Kompetenz“.Die 2005 gegründete Lifecard-Travel-Assistance Gesellschaft für Reiseschutz mbH (LTA) entwickelt und konzipiert umfassende Reiseschutz-Pakete in Deutschland, Österreich und den Niederlanden. Das Unternehmen bietet seinen Kunden sowohl Jahrespolicen an, als auch Versicherungspakete, die nur für eine bestimmte zeitlich befristete Reise gelten. Die vielfältigen Versicherungsleistungen sind sowohl modular buchbar als auch als Rund-um-Sorglos-Paket (All-In-One) erhältlich. Die umfangreichen Reiserücktrittsversicherungen der LTA greifen auch in Ausnahmesituationen, beispielsweise wenn der Familienhund oder die Hauskatze kurz vor der Abreise in den Urlaub erkranken. Für seine Service-Qualität wurde der Reiseschutz-Anbieter bereits mehrfach als „Fairster Schadenregulierer“ und „Bester Reiseversicherer“ ausgezeichnet.Weitere Informationen unter: www.lta-reiseschutz.de