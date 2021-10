Endlich Spaß beim Lernen: Motivation mit Lernspielen im Freien steigern

Jeder Schüler hat Phasen im Leben, in denen er keine Lust auf die Schule hat. Besonders nach anstrengenden Schultagen sind die Kinder froh, wenn sie endlich Zuhause sind. Wären da nicht noch die doofen Hausaufgaben und Übungen für die anstehende Klassenarbeit. Wie nervig! Schon hängt der Haussegen schief und der nächste Streit bahnt sich an. Der Kampf mit dem Lernen und den Hausaufgaben stresst nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern. Sie kümmern sich neben dem Job und Haushalt um die Erledigung der Hausaufgaben und Vorbereitung diverser Tests. Zudem zieht es die Kinder bei trockenem, warmem Wetter ins Freie. Den Spielplatz unsicher machen, im Garten toben oder eine Runde Fahrrad fahren mit Freunden: All das ist spannender als der nervige Schulkram. Doch wie kann man gerade bei schönem Wetter dem ständigen Lernstress vorbeugen?Kreatives Lernen ist jetzt angesagt! Verlegt Eure Lernsession nach draußen. Kopfrechnen mit dem Activity-Pfad oder den Klammerhäuschen? Oder doch lieber Vokabeltraining mit der Wissensraupe? Bei Leseübungen ist auch eine Schatzsuche ideal! Lernspiele, verbunden mit Bewegung und Spaß, bringen einen ordentlichen Motivationsschub. Das sorgt für eine positive Lernatmosphäre. LernenMitSpiel&Spaß stellt über 80 tolle Lernspiele vor, die für Spaß beim Lernen sorgen und die Lernmotivation steigern. Sie wecken die Neugierde der Kinder und sind flexibel ans Lernthema anpassbar. Im Vordergrund steht, den Stresspegel zu verringern und die Freizeitaktivitäten der Kinder mit dem Lernen zu verbinden. Endlich mit Spaß lernen! Auch Kinder mit Lernschwächen profitieren von dem spielerischen Lernen von LernenMitSpiel&Spaß