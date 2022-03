Anderssein, Freundschaft & Toleranz: Warum dieses Kinderbuch so besonders ist

"Schnütchen – Die kleine Stute mit der krummen Schnute: Tierisch anders auf Gut Aiderbichl“ ist ein bewegendes Tierabenteuer von dervonüber das Anderssein, Freundschaft und Toleranz.an diesem Buch ist: Alle Tiere aus der Geschichte um das kleine Fohlen Schnütchen sind real und leben auf den Höfen von Gut Aiderbichl. Liebe Kinder, liebe Eltern, Schnütchen und ihre Freunde könnt Ihr im echten Leben besuchen.So hat Schnütchen mit ihrer Mutter Paloma ein wunderschönes Zuhause auf der Gut Aiderbichl Ballermann Ranch in Scholen (Niedersachsen) gefunden. Esel Theo lebt fröhlich auf Gut Aiderbichl in Iffeldorf (Bayern). Die aufgeweckte Hündin Neema lebt mit ihren vielen Hundefreunden in Henndorf bei Salzburg (Österreich). Jeder Besuch auf den Gut Aiderbichl Höfen begeistert seit über 20 Jahren Groß und Klein mit unvergesslichen Tiererlebnissen.Das rührende Bilderbuch, liefert eine wunderbare Basis, um mit Kindern ab drei Jahren über das Anders-sein, Zusammenhalt, Vorurteile und Toleranz zu sprechen. Zugleich ermutigt das Bilderbuch, auf andere Kinder zuzugehen und auch Freundschaften mit Kindern zu knüpfen, die anders sind. Anders ist doch jeder und das ist auch gut so! Schließlich sind es die Unterschiede, die uns einzigartig machen.