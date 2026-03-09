Sauberes Wasser – wertvoller denn je

Bereits die alten Griechen wussten also um die immense Bedeutung des Wassers. Heute ist bekannt: Vor etwa vier Milliarden Jahren entstanden auf der Erde die ersten Meere, und in ihnen das Leben in Gestalt einfachster Bakterien. Inzwischen ist unser Planet zu circa 71 % von dem „blauen Gold“ bedeckt, auch der Mensch besteht zu 70 % aus Wasser. Es ist überlebenswichtig für die Pflanzen- und Tierwelt, auch der Mensch übersteht nur wenige Tage ohne Trinken. Nur 3,5 % der irdischen Wasservorräte sind allerdings Süßwasser, und nur ein Bruchteil dessen ist tatsächlich als Trinkwasser verfügbar. Dieses ist zudem durch Wasserverschmutzungen aus Fabriken, der Landwirtschaft oder Kläranlagen gefährdet.
Die neue Katadyn BeFree AC Bottle für sauberes Wasser unterwegs
Ob Wandern oder Radfahren, Trailrunning oder Kajaktouren: Bei Aktivitäten in der freien Natur ist es besonders wichtig, über sauberes Trinkwasser zu verfügen und die angemessene Flüssigkeitszufuhr sicherzustellen – und dabei kann die neue Katadyn BeFree AC Bottle mit ihrem zweistufigen Wasserfilter entscheidend helfen. Ihr Hohlfaserfilter entfernt Bakterien, Mikroplastik sowie Protozoen aus dem Wasser natürlicher Quellen wie Bächen, Flüssen und Seen oder auch aus unsicherem Leitungswasser. Der Aktivkohlefilter verbessert den Geschmack und reduziert Gerüche.
Die ultraleichte und selbststehende Falsche passt in jeden Fahrradflaschenhalter und ist in zwei Ausführungen erhältlich, die unabhängig von der Quelle sauberes Wasser gewährleisten. Die 0,7-Liter-Variante gibt es in den Farben Blau, Grün, Rot und Smoke (UVP 50,00 €), die 0,9-l-Version in der Farbe Smoke (UVP 55,00 €).
Die Vorteile der Katadyn BeFree AC Bottle auf einen Blick:
- Aktivkohle verbessert den Geschmack, reduziert Gerüche und Chlor
- Perfekt für unterwegs – die BeFree AC Bottle einfach aus Wasserhähnen, Brunnen oder natürlichen Quellen auffüllen
- Schnelle Durchflussrate, langlebig und einfach zu handhaben
- Robuster Tragegriff für einfaches Anhängen am Rucksack und bequemes Tragen
- Die ultraleichte Flasche (nur 93 bzw. 104 g) lässt sich zusammendrücken, was das Trinken erleichtert und den Wasserfluss unterstützt
- Die EZ-CleanTM Membrane kann durch Schütteln oder Schwenken ganz einfach gereinigt werden
- Aktivkohle leicht austauschbar
- PVC- und BPA-frei
Die Katadyn BeFree AC Bottle ist im Fachhandel und online erhältlich. Weitere Informationen unter katadyngroup.com.