Sauberes Wasser – wertvoller denn je

Der 2-Stufen-Filter der neuen Katadyn BeFree AC Bottle liefert Trinkwasser bei Aktivitäten in der Natur und auf Reisen

Chemisch gesehen ist Wasser nur ein kleines Molekül mit einem Sauerstoffatom und zwei Wasserstoffatomen. Doch schon Thales von Milet, der als erster Philosoph des Abendlands gilt und um 600 v. Chr. lebte, bezeichnete Wasser als „archḗ“, als den „Ursprung“ allen Seins. Zwei Jahrhunderte davor nannte Homer den Flussgott Okeanos in der Illias den „Ursprung von allem“.

Bereits die alten Griechen wussten also um die immense Bedeutung des Wassers. Heute ist bekannt: Vor etwa vier Milliarden Jahren entstanden auf der Erde die ersten Meere, und in ihnen das Leben in Gestalt einfachster Bakterien. Inzwischen ist unser Planet zu circa 71 % von dem „blauen Gold“ bedeckt, auch der Mensch besteht zu 70 % aus Wasser. Es ist überlebenswichtig für die Pflanzen- und Tierwelt, auch der Mensch übersteht nur wenige Tage ohne Trinken. Nur 3,5 % der irdischen Wasservorräte sind allerdings Süßwasser, und nur ein Bruchteil dessen ist tatsächlich als Trinkwasser verfügbar. Dieses ist zudem durch Wasserverschmutzungen aus Fabriken, der Landwirtschaft oder Kläranlagen gefährdet.
 
Die neue Katadyn BeFree AC Bottle für sauberes Wasser unterwegs
Ob Wandern oder Radfahren, Trailrunning oder Kajaktouren: Bei Aktivitäten in der freien Natur ist es besonders wichtig, über sauberes Trinkwasser zu verfügen und die angemessene Flüssigkeitszufuhr sicherzustellen – und dabei kann die neue Katadyn BeFree AC Bottle mit ihrem zweistufigen Wasserfilter entscheidend helfen. Ihr Hohlfaserfilter entfernt Bakterien, Mikroplastik sowie Protozoen aus dem Wasser natürlicher Quellen wie Bächen, Flüssen und Seen oder auch aus unsicherem Leitungswasser. Der Aktivkohlefilter verbessert den Geschmack und reduziert Gerüche.
 
Die ultraleichte und selbststehende Falsche passt in jeden Fahrradflaschenhalter und ist in zwei Ausführungen erhältlich, die unabhängig von der Quelle sauberes Wasser gewährleisten. Die 0,7-Liter-Variante gibt es in den Farben Blau, Grün, Rot und Smoke (UVP 50,00 €), die 0,9-l-Version in der Farbe Smoke (UVP 55,00 €).

Die Vorteile der Katadyn BeFree AC Bottle auf einen Blick:
  • Aktivkohle verbessert den Geschmack, reduziert Gerüche und Chlor
  • Perfekt für unterwegs – die BeFree AC Bottle einfach aus Wasserhähnen, Brunnen oder natürlichen Quellen auffüllen
  • Schnelle Durchflussrate, langlebig und einfach zu handhaben
  • Robuster Tragegriff für einfaches Anhängen am Rucksack und bequemes Tragen
  • Die ultraleichte Flasche (nur 93 bzw. 104 g) lässt sich zusammendrücken, was das Trinken erleichtert und den Wasserfluss unterstützt
  • Die EZ-CleanTM Membrane kann durch Schütteln oder Schwenken ganz einfach gereinigt werden
  • Aktivkohle leicht austauschbar
  • PVC- und BPA-frei
„Making water drinking water“: Unter diesem Leitsatz entwickelt und fertigt Katadyn portable Wasserfilter, Entsalzungsgeräte und Entkeimungsmittel. Das Unternehmen aus der Schweiz ist Weltmarktführer für mobile, individuelle Wasseraufbereitungssysteme und -produkte für den Outdoor- und Marinebereich. Ob beim Camping, Biken, Trailrunning, Kanufahren, Trekking oder auf Fernreisen – mit Produkten von Katadyn wird sauberes Trinkwasser auch in entlegenen Regionen zur Selbstverständlichkeit. Funktional wie ein Schweizer Messer bietet das fein abgestimmte Produktportfolio vielfältige und individuelle Lösungen für die Trinkwasseraufbereitung. Das Angebot reicht von der Katadyn BeFree AC Bottle und anderen Wasserfiltern über die bewährte Micropur Tablette und UV-Filter bis hin zum kleinsten manuellen Entsalzer für den Marinegebrauch. Allen Produkten gemein ist der hohe Anspruch an Qualität, Zuverlässigkeit und leichte Handhabung. Aus diesem Grund vertrauen auch viele internationale Hilfsorganisationen auf die Produkte des Marktführers, der bis heute seine Produkte in der Schweiz fertigt.
 
Die Katadyn BeFree AC Bottle ist im Fachhandel und online erhältlich. Weitere Informationen unter katadyngroup.com.

Katadyn Deutschland GmbH

Katadyn wurde 1928 in der Schweiz gegründet und ist eine weltweit führende Schweizer Ausrüstungsmarke für Spezialisten, die ultimative Missionsperformance verlangen – wenn Versagen keine Option ist. Katadyn entwickelt Lösungen für Wasseraufbereitung, Ernährung und Kochen, die für den Einsatz unter den anspruchsvollsten Bedingungen der Welt konzipiert sind.
Von humanitären Einsätzen, Katastrophenhilfe und professionellen Operationen bis hin zu Outdoor- und Expeditionsabenteuern stattet Katadyn Menschen mit Wasser aus, dem sie vertrauen können, mit Nahrung, die Energie liefert, und mit Ausrüstung, die dann performt, wenn es darauf ankommt.
Zum Portfolio des Unternehmens gehören die Marken Katadyn, Trek’n Eat, AlpineAire Foods, Optimus und Spectra Watermakers. Katadyn ist weltweit tätig, betreibt Produktionsstätten in den USA und in Europa und beschäftigt mehr als 220 Mitarbeitende. Weitere Informationen unter katadyngroup.com.

