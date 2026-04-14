Der innovative Optimus Gemini II verdoppelt das kulinarische Outdoorerlebnis

Katadyn Deutschland GmbH

Die KATADYN GRUPPE ist eine global agierende Unternehmensgruppe, die sich mit den Marken Katadyn, Trek’n Eat, AlpineAire Foods, Optimus, Micropur, Pharmavoyage, Certisil, Steripen und Spectra Watermakers auf das Themenfeld autarker Nahrungs- und Trinkwasserversorgung spezialisiert hat. Mit diesem breit aufgestellten Markenportfolio werden Produkte und Lösungen für den Outdoor- und Marinebereich sowie für Industrie und Kommunen bereitgestellt. Das vielfältige Angebot reicht von gefriergetrockneter Spezialnahrung über Outdoor-Küchen bis zu landbasierten Wasserentsalzungsanlagen oder Spezialdesinfektionsanlagen für die Industrie. Auch humanitäre Hilfsorganisationen und Militärs gehören seit Jahren zum festen Kundenkreis der Schweizer Unternehmensgruppe. Die KATADYN GRUPPE mit Hauptsitz in Kemptthal/Zürich beschäftigt mehr als 200 Personen in Europa, Asien und den USA.



Über Optimus

Optimus steht seit über einem Jahrhundert für zuverlässige Outdoorkocher und cleveres Zubehör. Das 1899 in Stockholm gegründete Unternehmen hat im Laufe seiner langen Geschichte immer wieder neue technische Standards gesetzt. Optimus erhielt zahlreiche Auszeichnungen und war erfolgreicher Teil unzähliger Expeditionen. Für viele anspruchsvolle Nutzer sind die Gas-, Multifuel- und Hybridkocher von Optimus die erste Wahl – und das aus gutem Grund. Optimus fühlt sich seiner Tradition verpflichtet und entwickelt seine Produkte kontinuierlich weiter, um sie noch weiter zu verbessern. Neben den Hochleistungsmodellen findet man im Portfolio auch echte Klassiker. So verkauft sich beispielsweise der Optimus Svea auch nach mehr als 70 Jahren weiterhin erfolgreich und hat unter Outdoorfans Kultstatus. Ob bewährter Langzeitklassiker oder superleichte Innovation, ob für Camping, Biwaktouren oder Expeditionen – die zuverlässige und stilvolle Outdoorkochausrüstung von Optimus ist ein unverzichtbarer Begleiter bei jedem bevorstehenden Abenteuer. Optimus ist seit 2007 Teil des Portfolios der KATADYN GRUPPE.

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