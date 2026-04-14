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Der innovative Optimus Gemini II verdoppelt das kulinarische Outdoorerlebnis

Der kompakte und leichte Zweiflammenkocher ist ideal für Reisen und Wanderungen, bei denen ein geringes Gewicht und Packmaß entscheidend sind

(lifePR) (Mörfelden-Walldorf, )
Kompakt, leicht und mit zwei Brennern ausgestattet: Mit dem Gemini II präsentiert der traditionsreiche Hersteller Optimus einen Meilenstein in der Welt des Outdoorkochens. Dank des Zweiflammenkochers können nun auch Rucksacktouristen und Wanderer, die beim Packen ihrer Ausrüstung auf jedes Gramm achten, zwei Töpfe gleichzeitig erhitzen – eine Möglichkeit, die lange Zeit nur Campern vorbehalten war.

Mit zwei Brennern werden Mahlzeiten in der Natur wesentlich vielseitiger. Reis und Gemüse, Speck und Eier, Pasta und Sauce – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. So verdoppelt der Optimus Gemini II das kulinarische Outdoorerlebnis. Durch sein einzigartiges Design und sein geringes Packmaß nimmt der Zweiflammenkocher beim Transport im Rucksack wenig Platz ein.

Optimus stellt den Gemini II aus hochwertigen Materialien in der firmeneigenen Fabrik in Europa her. Er hat einen integrierten Windschutz und eine präzise Flammenregelung, die ein Köcheln ohne Anbrennen gewährleistet. Beide Brenner sind individuell regelbar.

Dank des innovativen Druckregulierventils schwankt der Gasdruck mit dem Füllstand der Gasflasche nicht, sondern bleibt über die gesamte Lebensdauer der Kartusche stabil. Mit seiner Power von 4,6 kW erhitzt der Optimus Gemini II einen Liter Wasser in vier Minuten. Er wiegt 760 Gramm und hat im eingeklappten Zustand Maße von 305 x 70 x 105 mm. Der Kocher lässt sich mit herkömmlichen EN417-Gaskartuschen (Butan, Isobutan, Propan) betreiben. Der Optimus Gemini II ist seit Januar 2026 erhältlich (UVP € 200,00). Weitere Infos auf der Website von Katadyn.

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Katadyn Deutschland GmbH

Die KATADYN GRUPPE ist eine global agierende Unternehmensgruppe, die sich mit den Marken Katadyn, Trek’n Eat, AlpineAire Foods, Optimus, Micropur, Pharmavoyage, Certisil, Steripen und Spectra Watermakers auf das Themenfeld autarker Nahrungs- und Trinkwasserversorgung spezialisiert hat. Mit diesem breit aufgestellten Markenportfolio werden Produkte und Lösungen für den Outdoor- und Marinebereich sowie für Industrie und Kommunen bereitgestellt. Das vielfältige Angebot reicht von gefriergetrockneter Spezialnahrung über Outdoor-Küchen bis zu landbasierten Wasserentsalzungsanlagen oder Spezialdesinfektionsanlagen für die Industrie. Auch humanitäre Hilfsorganisationen und Militärs gehören seit Jahren zum festen Kundenkreis der Schweizer Unternehmensgruppe. Die KATADYN GRUPPE mit Hauptsitz in Kemptthal/Zürich beschäftigt mehr als 200 Personen in Europa, Asien und den USA.

Über Optimus
Optimus steht seit über einem Jahrhundert für zuverlässige Outdoorkocher und cleveres Zubehör. Das 1899 in Stockholm gegründete Unternehmen hat im Laufe seiner langen Geschichte immer wieder neue technische Standards gesetzt. Optimus erhielt zahlreiche Auszeichnungen und war erfolgreicher Teil unzähliger Expeditionen. Für viele anspruchsvolle Nutzer sind die Gas-, Multifuel- und Hybridkocher von Optimus die erste Wahl – und das aus gutem Grund. Optimus fühlt sich seiner Tradition verpflichtet und entwickelt seine Produkte kontinuierlich weiter, um sie noch weiter zu verbessern. Neben den Hochleistungsmodellen findet man im Portfolio auch echte Klassiker. So verkauft sich beispielsweise der Optimus Svea auch nach mehr als 70 Jahren weiterhin erfolgreich und hat unter Outdoorfans Kultstatus. Ob bewährter Langzeitklassiker oder superleichte Innovation, ob für Camping, Biwaktouren oder Expeditionen – die zuverlässige und stilvolle Outdoorkochausrüstung von Optimus ist ein unverzichtbarer Begleiter bei jedem bevorstehenden Abenteuer. Optimus ist seit 2007 Teil des Portfolios der KATADYN GRUPPE.

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