Der innovative Optimus Gemini II verdoppelt das kulinarische Outdoorerlebnis
Der kompakte und leichte Zweiflammenkocher ist ideal für Reisen und Wanderungen, bei denen ein geringes Gewicht und Packmaß entscheidend sind
Mit zwei Brennern werden Mahlzeiten in der Natur wesentlich vielseitiger. Reis und Gemüse, Speck und Eier, Pasta und Sauce – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. So verdoppelt der Optimus Gemini II das kulinarische Outdoorerlebnis. Durch sein einzigartiges Design und sein geringes Packmaß nimmt der Zweiflammenkocher beim Transport im Rucksack wenig Platz ein.
Optimus stellt den Gemini II aus hochwertigen Materialien in der firmeneigenen Fabrik in Europa her. Er hat einen integrierten Windschutz und eine präzise Flammenregelung, die ein Köcheln ohne Anbrennen gewährleistet. Beide Brenner sind individuell regelbar.
Dank des innovativen Druckregulierventils schwankt der Gasdruck mit dem Füllstand der Gasflasche nicht, sondern bleibt über die gesamte Lebensdauer der Kartusche stabil. Mit seiner Power von 4,6 kW erhitzt der Optimus Gemini II einen Liter Wasser in vier Minuten. Er wiegt 760 Gramm und hat im eingeklappten Zustand Maße von 305 x 70 x 105 mm. Der Kocher lässt sich mit herkömmlichen EN417-Gaskartuschen (Butan, Isobutan, Propan) betreiben. Der Optimus Gemini II ist seit Januar 2026 erhältlich (UVP € 200,00). Weitere Infos auf der Website von Katadyn.