Zissel profitiert von wieder eröffneter Schleuse

Die Planungen für das größte Wasser- und Volksfest Nordhessens laufen seit Monaten auf Hochtouren. Die Organisatoren – der Zissel in Kassel e.V. und die Kassel Marketing GmbH - planen zum ersten Mal den Zissel auf und an der Fulda uneingeschränkt nach der Coronapandemie.Dass die Kasseler Stadtschleuse im Juni 2023 wieder in Betrieb genommen wurde, ist für den Zissel eine große Bereicherung. „Endlich können die Vereine, die im Unterwasser angesiedelt sind, wieder am Wasserfestzug und den anderen Aktivitäten rund um den Zissel teilnehmen.“, sagt Zisselpräsidentin Christina Hackenberg.Bereits im Frühjahr haben die wassersporttreibenden Vereine über das Motto des diesjährigen Zissels abgestimmt und erneut auf die Wichtigkeit der Schleuse hingewiesen. Unter dem Motto „Die Schleuse ist wieder das Tor zur Welt, für Kassel bedeutet sie mehr als Geld“ wird in diesem Jahr gefeiert. Schon jetzt ist absehbar, dass es mehr Teilnehmer beim Wasserfestzug geben wird als in den vergangenen Jahren.Das Vorstandsteam des Zissel in Kassel e.V. hat gemeinsam mit der Kassel Marketing GmbH ein abwechslungsreiches Programm in den Vereinen und auf der Zisselmeile auf die Beine gestellt.Direkt zu Beginn des Zissels werden am Freitag, 04. August 2023 Zisselköniging Aileen Kuhn, Zisselprinzessin Paulina Noll und Fullenixe Maren Meers um 17.45 Uhr auf der Bühne Regattawiese gekrönt. Davor wird die Paul-Heidelbach Medaille verliehen. Sie wird in jedem Jahr Personen verliehen, die sich um das Kasseler Brauchtum und die Pflege der Kasseler Mundart verdient gemacht haben. In diesem Jahr erhalten Christian Geselle (ehemaliger Oberbürgermeister) und Lars Reiße (Präsident der Kasseler Karneval Gesellschaft) die Ehrung.Der Landfestzug darf als fester Bestandteil des Zisselsonntags natürlich nicht fehlen. Zahlreiche Fußgruppen, Spielmannszüge, Firmen und Vereine werden die Innenstadt von der Kölnischen Straße, über den Scheidemannplatz und die Königsstraße entlangziehen. Der Festzug endet aufgrund der Baustelle am Altmarkt in diesem Jahr etwas früher auf Höhe der Martinskirche und nicht wie gewohnt am Zisselbrunnen.Zu den neu gewonnenen Höhepunkten gehört der 3. Zissel Gladiator Run in der Triathlon Edition. Teams von 6 Personen bezwingen als Staffel zunächst einen Hindernisparcour, bevor auf dem SUP gepaddelt wird und eine kurze Strecke in der Fulda geschwommen wird. Anmeldungen für das Event aus dem Gelände der KSV Auedamm können noch kurzfristig entgegen genommen werden, falls Startplätze vorhanden sind.Beim Seniorenzissel, der traditionell am Zisselmontag stattfindet, gibt es in diesem Jahr eine Veränderung der Örtlichkeit. Nachdem die Veranstaltung zuletzt auf dem Gelände des KSK Kassel am Finkenherd stattgefunden hat, stellt in diesem Jahr die ACT Kassel ihr Gelände an der Fulda zur Verfügung. Gemeinsam mit musikalischer Begleitung von Sascha Guth, den Zisselhoheiten und dem Vorstand des Zissels erwartet alle Besucherinnen und Besucher ein schöner Nachmittag an der Fulda.Und auch für die Kleinsten ist in den Vereinen etwas dabei. Unter anderem findet am Zisselsonntag auf dem Gelände der WVC Kassel ab 14 Uhr der Kinderzissel statt.Neben dem bunten Treiben in den Wassersportvereinen ist die Zisselmeile am Auedamm das Herzstück des Volksfestes.„Nach dem erfolgreichen Stadtsommer mit den Konzerten auf dem Friedrichsplatz und einem gelungenen Altstadtfest kann sich Kassel jetzt auf den Zissel freuen, der wieder vier Tage lang zum Feiern und Genießen einlädt“, sagt Andreas Bilo, Geschäftsführer der Kassel Marketing GmbH, die das Volks- und Wasserfest gemeinsam mit dem Verein Zissel in Kassel e. V. veranstaltet. „Auch in diesem Jahr haben die beteiligten Vereine wieder ein großartiges Programm auf die Beine gestellt. Hierbei wünsche ich allen Besucherinnen und Besuchern viel Vergnügen!“Mit insgesamt 4 Bühnen an verschiedenen Standorten und einer Zisselmeile von der Drahtbrücke bis zur Höhe des Restaurant Riversides am Auedamm bietet sich den Besuchern ein abwechslungsreiches Programm. Von der „Black is Beautiful“ Party im Prinzessgarten, über eine Mallorcaparty an der Drahtbrücke, bis hin zum sehnlich erwarteten Konzert von „Rockmachine“ am Zisselmontag auf der Regattawiese ist für jeden Geschmack etwas dabei. Abgerundet wird das Fest natürlich durch den Vergnügungspark an der Karlswiese, sowie zahlreiche Gastronomen und Schaustellern, die mit verschiedenen Ständen entlang der Zisselmeile für die passende Verpflegung der Besucher sorgen.Online ist das Programm auf der Website www.zissel.de zu finden.