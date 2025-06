Serviceangebote rund um das Kasseler Altstadtfest

Das Kasseler Altstadtfest lädt auch in diesem Jahr wieder zu einem bunten Wochenende für die ganze Familie ein – und das mit zahlreichen Angeboten, die den Aufenthalt in der Innenstadt besonders angenehm machen.Ob Spielspaß in der Spielegasse, kulinarische Genüsse in der Streetfoodgasse oder nostalgisches Flair in der gleichnamigen Gasse – auf dem Altstadtfest ist für jede und jeden etwas dabei. Auf dem Friedrichsplatz erwartet Familien ein kleiner Jahrmarkt mit Riesenrad und Kettenflieger, während sich die Vereinsgasse als Plattform lokaler Initiativen präsentiert.Für Radfahrerinnen und Radfahrer gibt es auf dem Friedrichsplatz den bewachten S-Radpark mit rund 200 kostenfreien Stellplätzen. Auch Lastenräder und E-Bikes finden hier ihren Platz – inklusive Lademöglichkeit und Reparaturstation. Das Angebot ist frei zugänglich und bedarf keiner Anmeldung.Mit dem KVG-MultiTicket reisen bis zu fünf Personen (davon maximal zwei 18 Jahre oder älter) umweltfreundlich und flexibel: ab Freitag 14 Uhr bis Sonntagabend für nur 10,90 € (Singleticket: 7,90 €) im Stadtgebiet, KasselPlus für 12,60 € (Singleticket: 9,20 €). Tickets sind an Automaten, in Bussen, Kundenzentren, InfoPoints oder per NVV-App erhältlich. Die empfohlene Haltestelle ist „Altmarkt/Regierungspräsidium“.Wer mit dem PKW anreist, findet in der Innenstadt zahlreiche Parkhäuser, etwa am City Point, in der GALERIA oder der Kurfürsten Galerie. Die aktuelle Belegung kann bequem per App überprüft werden, auch Handyparken ist möglich.Das „Radhaus“ am Rathaus bietet rund 130 überdachte und bewachte Stellplätze – eine Buchung ist unkompliziert über die NVV-Plattform möglich.Alle Details zum Altstadtfest sowie das vollständige Programm finden Sie auf www.kasseler-altstadtfest.de