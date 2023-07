Noch mehr Inspiration für Städtereisende: Relaunch der Tourismus-App visit.kassel

„Unseren Gästen von Beginn an das Eintauchen in ein einmaliges touristisches Erlebnis zu ermöglichen: Dies ist eines der wesentlichen Ziele unseres Tourismuskonzepts für Kassel“, unterstreicht Christof Nolda, Stadtbaurat und Aufsichtsratsvorsitzender von Kassel Marketing, der maßgeblich an der Entwicklung des Projekts beteiligt war. „Die Einführung von visit.kassel im vergangenen Sommer war ein wichtiger Meilenstein auf diesem Weg. Umso mehr freue ich mich, dass die Web-App von Städtereisenden bereits im ersten Jahr intensiv genutzt wurde und sich zukünftig noch attraktiver präsentiert!“Ob Restaurants und Geschäfte in der näheren Umgebung, spannende Entdeckertouren, Tram- und Busverbindungen oder Kulturveranstaltungen, Museen und Sehenswürdigkeiten: visit.kassel vereint eine Vielzahl an Informationen, die durch integrierte Suchfilter im Handumdrehen zur Verfügung stehen. Auch, wer seine Städtereise nach Kassel plant, findet viele praktische Informationen, ob zur Anreise per Bahn, passenden Gastgebern oder auch Gästekarten mit attraktiven Vergünstigungen in Stadt und Region.„Damit bietet visit.kassel nicht nur unseren Gästen, sondern auch touristischen Leistungsträgern wie Hotellerie und Gastronomie, dem Einzelhandel sowie der Kulturszene einen greifbaren Mehrwert“, betont Andreas Bilo, Geschäftsführer der Kassel Marketing GmbH. „Ein Aspekt, den wir mit dem Startschuss der neuen Version von visit.kassel weiter vertiefen werden.“Das spiegelt sich auch in der digitalen Präsentation der erweiterten Web-App am 18. Juli wider, zu der neben der Presse auch die genannten Leistungsträger eingeladen sind. „Ihnen möchten wir nach der Online-Vorstellung der neuen Inhalte in branchenspezifischen Infosessions vermitteln, wie sie die Mehrwerte und Vorteile von visit.kassel gezielt für sich nutzen können“, erläutert Andreas Bilo.Auch Kai Georg Bachmann freut sich auf den bevorstehenden Relaunch. Er ist Geschäftsführer des Regionalmanagements Nordhessen, das von der Stadt Kassel ursprünglich mit der Projektleitung für die Realisierung der Web-App beauftragt worden war. „Gemeinsam mit Kassel Marketing, der Stadt Kassel und vielen weiteren lokalen Akteuren und Partnern ist es uns 2022 gelungen, die Web-App rechtzeitig zur documenta fifteen fertigzustellen“, sagt er rückblickend. „Die seit dem Start kontinuierlich steigenden Nutzerzahlen sind eine schöne Bestätigung dafür, dass wir mit der Web-App ein hoch interessantes touristisches Angebot geschaffen haben – das nun noch attraktiver für Reisende wird.“Schon während der Pilotphase nach dem Launch wurde per Monitoring ermittelt, welche Bereiche von visit.kassel besonders intensiv genutzt werden. Wertvolle Daten, auf deren Basis die Web-App seitdem kontinuierlich weiterentwickelt und noch zielgruppenspezifischer ausgerichtet wurde. Verantwortlich hierfür sowie für den anstehenden Relaunch ist die Kassel Marketing GmbH, welche die Projektverantwortung inzwischen vom Regionalmanagement übernommen hat. Zu den neuen Inhalten, die zum Relaunch der neuen Version am 18. Juli vorgestellt werden, zählen beispielsweise spannende Infos zu den Kasseler Quartieren, direkt per App buchbare Angebote oder auch Insider-Tipps von Kassel-Kennern.„Nach wie vor arbeiten wir intensiv mit dem Regionalmanagement, der Stadt Kassel und vielen weiteren beteiligten Akteuren aus Stadt und Region zusammen – und werden visit.kassel auch zukünftig gemeinsam inhaltlich und funktional weiterentwickeln“, sagt Andreas Bilo abschließend.In der neuen Version wird auch der Veranstaltungskalender der Stadt Kassel integriert und die touristisch relevanten Termine fließen tagesaktuell in die App. Ein weiterer Synergieeffekt wird dadurch erzielt, dass die Inhalte zu Sehenswürdigkeiten, Museen oder Ausstellungen direkt von kassel.de in die App übertragen werden. Somit entfallen eine doppelte Datenpflege und die Aktualität ist sichergestelltUnd hier ist die neue Version der Web-App ab 18. Juli zu finden: https://visit.kassel.de Realisiert wurde visit.kassel mit Fördermitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, die das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung bereitgestellt hat.