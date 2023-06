Kongressinitiative, Fachkräfte und Sustainability: Netzwerktreffen der Kasseler Kongress-, Messe- und Eventbranche

Ein zukunftsweisendes Branchenmeeting in historischem Ambiente: Gestern fand im Messinghof das erste Netzwerktreffen des Kassel Convention Network (KCN) in diesem Jahr statt: Über 50 Teilnehmer*innen von Unternehmen der lokalen Veranstaltungswirtschaft waren der Einladung des Kassel Convention Bureau (KCB) gefolgt. „Diese große Beteiligung macht deutlich, dass das Kassel Convention Network als Plattform für den Aufbau von Netzwerken und der Pflege bestehender Kontakte innerhalb unserer lokalen Veranstaltungsbranche eine wichtige Rolle spielt“, erläutert Oliver Höppner, Bereichsleiter für Geschäftstourismus bei Kassel Marketing. „Unser gemeinsames Ziel ist es, die Destination Kassel erfolgreich zu positionieren und attraktive MICE-Veranstaltungen in die Mitte Deutschlands zu holen. Regelmäßiges Networking, Wissenstransfer und Kooperationen sind dabei von entscheidender Bedeutung.“Das Netzwerktreffen begann mit einem herzlichen Empfang, bei dem die Gäste vom Caterer Fettenbrot & Kaviar mit köstlichem, regionalem und klimafreundlich produziertem Fingerfood verwöhnt wurden. Die angenehme Atmosphäre im Messinghof, einer modernen Tagungslocation mit einzigartigem historischem Flair, bot den Teilnehmer*innen die Möglichkeit, sich intensiv auszutauschen und Kontakte zu knüpfen.Anschließend stellte sich Marcel Christ vor, der neue Vertriebsrepräsentant des Kassel Convention Bureau. Er zeigte den Eventprofis konkrete Wege auf, wie durch vertriebliche Aktivitäten neue Kunden gewonnen und attraktive Veranstaltungen nach Kassel geholt werden. Außerdem stellte er die drei geplanten Educational Trips im Sommer 2023 vor, bei denen Veranstaltungsplaner*innen aus ganz Deutschland die Destination Kassel hautnah erleben und herausragende Locations und MICE-Dienstleister der Stadt kennenlernen.Jede Menge wertvolle Brancheninfos gab es anschließend bei einer Gesprächsrunde, die von der Kasseler Unternehmensberaterin und Moderatorin Viola Pawelczyk geleitet wurde: Darin diskutierten Oliver Höppner, Daniel Hankel von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Kassel-Marburg sowie Jens Nähler vom Unternehmerverband Nordhessen über die Kongressinitiative. Dabei handelt es sich um ein Commitment der Fördermitglieder des Kassel Convention Network, um die lokale Veranstaltungsbranche aktiv zu unterstützen. Es kamen spannende Themen zur Sprache, zum Beispiel die Beweggründe der Fördermitglieder, sich gemeinsam für Kassels MICE-Branche stark zu machen. Auch das Meeting-Verhalten in Bezug auf Präsenz-, Online- und Hybridformate wurde von den Expert*innen analysiert. Darüber hinaus zeigten sie Möglichkeiten zur Bewältigung des Fachkräftemangels auf und stellten die Marktchancen der Veranstaltungsdestination Kassel vor. Nachhaltigkeit ist ein weiteres wichtiges Zukunftsthema, das immer mehr an Bedeutung für Kassel gewinnt und deshalb für Gesprächsstoff sorgte.Ein Höhepunkt des Abends war der Vortrag von Daniel Jaworski, der Weltrekordhalter im Gedächtnissport ist. Er zeigte den Gästen verblüffende Techniken, mit denen sich die Gedächtnisleistung etwa in Verkaufsgesprächen einfach und effektiv steigern lässt. Denn wer hat nicht schon verzweifelt nach einem Kundennamen gesucht? Mit diesen Tipps gelang es den Zuhörenden innerhalb kürzester Zeit, sich zehn Attribute der Veranstaltungsdestination Kassel einzuprägen – darunter professionell, zentral, nachhaltig, passioniert, dynamisch und überraschend.In bester Stimmung endete das Netzwerktreffen mit einem informellen Get-together, bei dem sich die Teilnehmenden weiter vernetzen und zum informativen Programm austauschen konnten. Anke Müller, die seit 2018 die Netzwerkarbeit im Kassel Convention Bureau (KCB) leitet, zog abschließend ein positives Fazit. Sie sagte: „Unser erstes großes Treffen im Jahr ist mit Vorfreude erwartet worden und hat alle Erwartungen mehr als erfüllt: Es bot wertvolle Einblicke, Möglichkeiten zur Vernetzung und hat den Austausch über wichtige Themen der Veranstaltungsbranche wirklich vorangebracht. Unser KCB organisiert diese Meetings regelmäßig und sorgt stets für ein exklusives und informatives Programm, das den Stakeholdern einen Mehrwert bietet. So stärken wir unser Vertrauensnetzwerk und schaffen Raum für Kooperationen und eine gute Zusammenarbeit, was letztlich allen in Kassels MICE-Branche zugutekommt!“Das Kassel Convention Network (KCN) ist das zentrale Vertrauensnetzwerk der lokalen MICE-Branche. Auf Initiative des Kassel Convention Bureau (KCB) haben sich aktuell 44 Basismitglieder, neun Premiumpartner und fünf Fördermitglieder in diesem erfolgreichen Branchennetzwerk zusammengeschlossen. Alle Partner haben es sich zum Ziel gesetzt, Kassels Marktposition als attraktive Veranstaltungsdestination gemeinsam zu stärken.Professionell – passioniert – nah: Das Kassel Convention Bureau ist der professionelle Sparringspartner für die Planung und Durchführung von Veranstaltungen in der documenta-Stadt. Gemeinsam mit einem Vertrauensnetzwerk aus kompetenten MICE-Partnern bietet es erstklassigen Service aus einer Hand sowie Inspirationen zu den überraschenden Facetten der MICE-Destination Kassel.