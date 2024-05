Am Dienstag, den 21.05.2024 ist es endlich soweit: der neue Bootssteg am Kasseler Campingplatz wird offiziell in Betrieb genommen. Lernen Sie diese Ergänzung für alle wassersporttreibenden Gäste direkt kennen.



Wir freuen uns auf ihr Kommen am 21.05.2021 um 13 Uhr.

Wo: Kassel Camping & Wohnmobilplatz, Giesenallee 7-9, 34121 Kassel



Als Gesprächspartner stehen Ihnen zur Verfügung:



Dr. Norbert Wett, Tourismusdezernent und Aufsichtsratsvorsitzender der Kassel Marketing GmbH

Andreas Bilo, Geschäftsführer der Kassel Marketing GmbH

Hubert Henselmann, Bereichsleiter Tourist Service der Kassel Marketing GmbH

