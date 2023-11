Die Netzwerkpartner im Fokus: Erfolgreiches MICE-Branchentreffen des Kassel Convention Network

Eine neue Imagekampagne, Nachhaltigkeit und leidenschaftlicher Soul, der ganz Deutschland berührt: Über 50 Veranstaltungsprofis aus Kassel sind der Einladung des Kassel Convention Network (KCN) zum Netzwerktreffen am vergangenen Mittwoch, 22.11.2023, gefolgt. Es war bereits das zweite große Meeting mit allen Partnern in diesem Jahr.Dafür boten die neuen, nachhaltigen Showrooms vonden passenden Ort, an dem eine entspannte und inspirierende Atmosphäre herrschte. Mit einem Vortrag über Modularität und Kreislaufwirtschaft trug Geschäftsführeraußerdem exklusiv zum Wissenstransfer im Netzwerk bei.Für ein Catering mit regional-saisonalen Spezialitäten sorgte Kassels Top-Gastronomvom. Und noch ein exquisites Highlight erwartete die Gäste: Mit großer Vorfreude wurde der Auftritt von Voice-of-Germany-Starerwartet, der mit seiner leidenschaftlichen Soul-Performance Gänsehautmomente schuf. Der Kasseler hatte mit seinen Auftritten bei der Fernseh-Talentshow ein deutschlandweites Publikum begeistert und zeigte nun auch vor den MICE-Profis sein Können.Oliver Höppner, Bereichsleiter für Geschäftstourismus bei Kassel Marketing, blickt auf ein äußerst gelungenes Networking-Event zurück: „Kassel verfügt über eine agile und bestens vernetzte MICE-Community, die den intensiven Austausch sucht. Deshalb haben wir die Mitglieder klar in den Fokus gestellt und dieses Mal besonders viel Raum für Networking geschaffen.“ Er fügt hinzu: „Besonders hat es uns gefreut, gleich acht neue Mitglieder im Kassel Convention Network begrüßen zu dürfen!“Damit ist das Branchennetzwerk aktuellstark:aus allen Bereichen der Veranstaltungsbranche gehören dem Kassel Convention Network an. Ihr gemeinsames Ziel ist es, Kassels Marktposition als herausragende Destination für Kongresse, Messen und Businessevents aller Art weiter auszubauen.Nach der Vorstellung der neuen Mitglieder erläuterte Marketing Managerin Freya Gallo vom Kassel Convention Bureau (KCB) die Maßnahmenplanung für 2024: Herzstück der Marketingaktivitäten ist eine neue Imagekampagne, die Kassels Stärken und Alleinstellungsmerkmale als MICE-Destination unterstreicht. Im Kern geht es um eine gezielte Verknüpfung von Geschäfts- und Freizeittourismus, denn Kassel bietet neben einer hervorragenden MICE-Infrastruktur auch attraktive Kultur-, Natur- und Shoppingmöglichkeiten.Auch der neue Claim des Kassel Convention Network sorgte für viel Applaus: „.“, lautet der emotionale Slogan, in dem nicht nur die Leistungsfähigkeit und das professionelle Teamwork, sondern auch der Servicegedanke anklingen.Im Anschluss bot KCB-Vertriebsrepräsentant Marcel Christ einen Rückblick auf zwei erfolgreiche Educational Trips – ein attraktives Format für Veranstaltungsplanende, das wegen der großen Resonanz in 2024 weitergeführt wird. Darüber hinaus stellte er den Netzwerkpartnern individuelle Beteiligungsmöglichkeiten in Aussicht, zum Beispiel den gemeinsamen Besuch von Branchenevents.Wie stehen Modularität und Kreislaufwirtschaft überhaupt im Zusammenhang und welche Vorteile bieten sie für die MICE-Branche? Manuel Heiser, einer der beiden Geschäftsführer von Party Rent Kassel, beantwortete diese Frage mit einem praxisnahen Vortrag und anschließendem Unternehmensrundgang. Sein Unternehmen ist spezialisiert auf den Verleih von Eventmobiliar und -equipment und setzt sich intensiv mit Nachhaltigkeit im Eventbusiness auseinander.„Wir wollen mit unseren Produkten und Dienstleistungen unseren Beitrag zu einem besseren Morgen leisten“, hob Geschäftsführer Manuel Heiser hervor. „Gemeinsam mit allen Netzwerkpartnern im Kassel Convention Network sorgen wir für neue Perspektiven für die MICE-Destination Kassel und bauen den Wettbewerbsvorsprung zusammen weiter aus!“Auch vom breiten Angebot an Mietmöbeln konnten sich die Netzwerkpartner persönlich überzeugen, denn der Veranstaltungsraum war stilvoll mit unterschiedlichsten Sitzgelegenheiten ausgestattet und schuf damit eine einladende Atmosphäre.Um die gute Stimmung perfekt zu machen, betrat Soulsänger Richard Vaupel die Bühne und rundete mit seiner mitreißenden Performance den Abend ab. Ein musikalisches Highlight, das das Programm des Netzwerktreffens ideal ergänzte.Anke Müller, die im Kassel Convention Bureau die Netzwerkarbeit leitet und das Treffen zusammen mit den beteiligten Netzwerkpartnern organisiert hat, zog ein absolut positives Fazit: „Es freut mich sehr, die Kontinuität in unserem Netzwerk zu sehen. Mit diesem Treffen schließen wir ein erfolgreiches Veranstaltungsjahr ab und stellen uns für 2024 optimal auf.“ Und sie fügt hinzu: „Es ist uns gelungen, die Partner in den Mittelpunkt der Veranstaltung zu stellen und beste Bedingungen für Networking zu schaffen. Erstmals sogar mit Livemusik, wodurch das Netzwerktreffen fast schon den Charakter eines Social Events bekommen hat. Und das kam in unserer lebendigen MICE-Community richtig gut an!“Und worauf dürfen sich die Netzwerkpartner als nächstes freuen? In diesem Jahr steht noch ein informeller gemeinsamer Besuch auf dem Märchenweihnachtsmarkt auf dem Programm, bevor dann im Frühjahr das erste große Branchentreffen 2024 stattfindet.Das Kassel Convention Network (KCN) ist das zentrale Vertrauensnetzwerk der lokalen MICE-Branche. Auf Initiative des Kassel Convention Bureau (KCB) haben sich aktuell 52 Basismitglieder, neun Premiumpartner und sechs Fördermitglieder in diesem erfolgreichen Branchennetzwerk zusammengeschlossen. Alle Partner haben es sich zum Ziel gesetzt, Kassels Marktposition als attraktive Veranstaltungsdestination gemeinsam zu stärken.Professionell – passioniert – nah: Das Kassel Convention Bureau ist der professionelle Sparringspartner für die Planung und Durchführung von Veranstaltungen in der documenta-Stadt. Gemeinsam mit einem Vertrauensnetzwerk aus kompetenten MICE-Partnern bietet es erstklassigen Service aus einer Hand sowie Inspirationen zu den überraschenden Facetten der MICE-Destination Kassel.