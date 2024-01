Beliebtheits-Ranking bei Hessen Tourismus: Kassel ist doppelter Klickzahlen-Champion

Kassel hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der beliebtesten Städtereiseziele in Hessen entwickelt – und zieht auch im Internet immer mehr Menschen an. Das zeigt der aktuelle Jahresrückblick von Hessen Tourismus, bei dem Kassel gleich zweimal die höchsten Klickzahlen verbuchen konnte.So war Kassel auf der Website www.hessen-tourismus.de der Liebling unter den hessischen Städten und konnte auch auf der Facebookseite von Hessen Tourismus punkten: Hier war der Beitrag zum UNESCO-Welterbe Bergpark Wilhelmshöhe der erfolgreichste Post im Jahr 2023 und lag damit klar vor weiteren beliebten Reisezielen wie beispielsweise dem UNESCO-Biosphärenreservat Rhön.„Kassel bietet Reisenden ein großes Spektrum an spannenden Themen – vom doppelten UNESCO-Welterbe über die facettenreiche Kultur- und Museumslandschaft bis hin zu Wellness und Erholung in großzügigen Parks und idyllischen Wäldern“, kommentiert Andreas Bilo, Geschäftsführer der Kassel Marketing GmbH. „Im Zusammenspiel mit spektakulären Events wie der Premiere des BergparkLeuchtens entsteht so ein attraktives touristisches Gesamtpaket, das auch überregional zunehmend für Aufmerksamkeit sorgt. Hierfür ist der Jahresrückblick von Hessen Tourismus ein schöner Beleg!“Ob hochkarätige Ausstellungen und Kulturevents, das zweite BergparkLeuchten im Spätsommer oder der einzigartige Kasseler Märchenweihnachtsmarkt: Auch 2024 können sich Städtereisende wieder auf zahlreiche Highlights in der documenta-Stadt freuen. Mit dem großen Musik- und TV-Event „Die Passion“ wird RTL am 27. März 2024 zudem für bundesweite Medienpräsenz sorgen und damit dem Bekanntheitsgrad Kassels weitere Impulse verleihen.„Das tolle Abschneiden unserer Stadt beim Jahresrückblick erfüllt uns mit großer Freude und macht uns stolz“, sagt Dr. Norbert Wett, bei der Stadt Kassel als Dezernent unter anderem für Tourismus zuständig. „Das Ergebnis zeigt, dass unsere Stadt mit vielen attraktiven Sehenswürdigkeiten bei den Touristen punkten kann. Gleichzeitig spornt uns das positive Abschneiden an, den Menschen weiterhin durch gute Ideen und engagierten Einsatz zu zeigen, wie sehenswert und liebenswert unsere Nordhessenmetropole ist.“Die Internetseite www.hessen-tourismus.de ist das zentrale touristische Infoportal der in Wiesbaden ansässige Hessen Agentur, auf dem eine Vielzahl an Informationen über das Reiseland Hessen gebündelt zur Verfügung stehen.