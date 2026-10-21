Karriere-Jura.de startet neu: Stellenbörse für Juristen mit intelligenter Suche und größerer Reichweite

Im Mittelpunkt steht dabei eine zentrale Herausforderung des heutigen juristischen Arbeitsmarktes: Die besten Kandidatinnen und Kandidaten sind häufig nicht aktiv auf Jobsuche.
Wer qualifizierte Juristinnen und Juristen für eine Kanzlei, ein Unternehmen, eine Behörde oder einen Verband gewinnen möchte, muss deshalb dort präsent sein, wo sich die Zielgruppe mit ihrem beruflichen Alltag beschäftigt.
Genau hier setzt Karriere-Jura.de an. Die Stellenangebote der spezialisierten Stellenbörse werden nicht nur auf Karriere-Jura.de selbst veröffentlicht, sondern auch im Umfeld juristischer Fachinformationen ausgespielt – unter anderem auf BGB.Kommentar.de und GmbHG.Kommentar.de. Damit können Arbeitgeber neben aktiv Suchenden auch solche Juristinnen und Juristen erreichen, die sich gerade mit einer fachlichen Fragestellung beschäftigen und nicht gezielt ein Jobportal besuchen.
„Wer qualifizierte Mitarbeiter sucht, möchte nicht möglichst viele Bewerbungen erhalten, sondern die richtigen. Dafür muss man die Zielgruppe auch dann erreichen, wenn sie gerade nicht aktiv nach einer neuen Stelle sucht“, sagt Thomas von Göler, Dipl.-Kfm., Geschäftsführer der Dr. von Göler Verlagsgesellschaft mbH und Leiter der technischen Innovation. „Karriere-Jura.de verbindet deshalb seit über 25 Jahren die Spezialisierung auf den juristischen Arbeitsmarkt mit der Reichweite in der fachlichen Umgebung, in der Juristinnen und Juristen täglich arbeiten und recherchieren.“
Intelligente Suche findet passende Stellen auch bei unterschiedlichen Suchbegriffen
Mit dem Relaunch wurde die Suchfunktion von Karriere-Jura.de grundlegend weiterentwickelt. Eine neue Vektorsuche berücksichtigt nicht mehr nur die exakte Eingabe eines Suchbegriffs, sondern bezieht auch inhaltlich verwandte Begriffe und Synonyme ein. Angaben zu Funktion, Standort und Rechtsgebiet werden miteinander verknüpft.
Für Bewerber bedeutet dies: Auch wenn die eigene Suchanfrage nicht exakt der Formulierung einer Stellenanzeige entspricht, können passende Positionen gefunden werden. Die Suche orientiert sich stärker an der inhaltlichen Bedeutung einer Anfrage und erhöht damit die Chance nochmals deutlich, relevante Stellenangebote zu entdecken.
Bereits während der Eingabe erhalten Nutzer zudem eine Echtzeit-Vorschau auf passende Suchergebnisse. Die Orientierung beginnt damit schon, bevor eine Suchanfrage vollständig formuliert ist.
Ergänzt wird die Suche durch eine Geofunktion. Bei der Eingabe eines Ortes werden auch Stellenangebote aus einem erreichbaren Umkreis berücksichtigt. Dadurch werden beispielsweise Positionen im Umland größerer Städte sichtbar, die bei einer ausschließlich auf den exakten Arbeitsort beschränkten Suche möglicherweise nicht gefunden würden.
Mehr Reichweite für Arbeitgeber – über das klassische Jobportal hinaus
Für Arbeitgeber liegt ein wesentlicher Vorteil von Karriere-Jura.de in der spezialisierten Zielgruppe. Die Plattform richtet sich an den gesamten juristischen und steuerlichen Arbeitsmarkt.
Dazu gehören unter anderem:
- Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte,
- Syndikusrechtsanwältinnen und Syndikusrechtsanwälte,
- Fachkräfte in Rechtsabteilungen,
- Datenschutz- und Compliance-Verantwortliche,
- Steuerfachkräfte,
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kanzleien,
- Referendarinnen und Referendare,
- Jurastudenten im Assistenzbereich Recht, Steuern, Patent
- qualifizierte Assistenz- und Fachkräfte.
Der entscheidende Unterschied zu allgemeinen Stellenbörsen liegt dabei in der fachlichen Spezialisierung und in der zusätzlichen Ausspielung im Umfeld juristischer Inhalte. Arbeitgeber können ihre Stellenangebote damit nicht nur dort platzieren, wo Menschen gezielt nach einem neuen Arbeitsplatz suchen, sondern auch in einem Umfeld, das von der beruflichen Zielgruppe regelmäßig genutzt wird.
Gerade für Arbeitgeber, die erfahrene und gut qualifizierte Fachkräfte suchen, eröffnet dies einen zusätzlichen Zugang zu potenziellen Kandidatinnen und Kandidaten.
KI-Unterstützung erleichtert die Erstellung von Profilen und Stellenanzeigen
Auch die Prozesse für Bewerber und Arbeitgeber wurden mit dem Relaunch vereinfacht. Bewerber können ihren Lebenslauf hochladen und relevante Informationen mithilfe künstlicher Intelligenz in ihr Karriereprofil übernehmen. Dadurch lässt sich das eigene Profil mit wenigen Schritten vervollständigen.
Auch Arbeitgeber profitieren von KI-gestützten Funktionen. Unternehmens- und Arbeitgeberprofile können einfacher angelegt werden. Für die Erstellung von Stellenanzeigen können bereits vorhandene Inhalte genutzt werden. Arbeitgeber haben beispielsweise die Möglichkeit, bestehende Anzeigenmotive als PDF-, ZIP- oder XML-Datei hochzuladen oder ganz einfach Texte einzukopieren und daraus die Grundlage für eine neue Veröffentlichung zu schaffen.
Damit reduziert Karriere-Jura.de den manuellen Aufwand bei der Erstellung und Pflege von Stellenangeboten – insbesondere für Arbeitgeber, die regelmäßig neue Positionen besetzen.
Zentrales Dashboard für Arbeitgeber
Mit dem Relaunch erhalten Arbeitgeber außerdem ein zentrales Dashboard, über das sich ihre Aktivitäten auf Karriere-Jura.de übersichtlich verwalten lassen.
Stellenangebote können dort organisiert und Werbeflächen als Verstärker gebucht werden. Auch kaufmännische Unterlagen wie Rechnungen und Aufträge stehen aktuell und zentral zum Abruf bereit.
Über ein Premium-Arbeitgeberprofil können Unternehmen darüber hinaus ihre Arbeitgeberpräsentation erweitern und beispielsweise Unternehmensvideos verwalten sowie Branchenmeldungen und Veranstaltungshinweise veröffentlichen.
Damit wird Karriere-Jura.de für Arbeitgeber nicht nur zur Plattform für die Veröffentlichung einzelner Stellenangebote, sondern zu einer zentralen Schnittstelle für Stellenkommunikation, Entwicklung der Arbeitgebermarke und die Verwaltung der eigenen Aktivitäten.
Seit über 25 Jahren spezialisiert auf den juristischen Arbeitsmarkt
Mit dem Relaunch verbindet Karriere-Jura.de seine langjährige Spezialisierung mit einer zeitgemäßen technischen Plattform. Die neue Suche soll Bewerbern helfen, schneller relevante Positionen zu finden. Arbeitgeber erhalten neue Möglichkeiten, Stellenangebote effizient zu veröffentlichen und ihre Zielgruppe präziser anzusprechen.
Im Zentrum steht dabei weiterhin die Verbindung zwischen den Menschen, die im juristischen und steuerlichen Bereich arbeiten, und den Arbeitgebern, die qualifizierte Fachkräfte suchen.
„Karriere-Jura.de hat seit dem Jahr 2000 den Anspruch, eine zentrale Drehscheibe für den juristischen Arbeitsmarkt zu sein. Mit dem Relaunch entwickeln wir diese Idee konsequent weiter“, so Thomas von Göler. „Unser Ziel ist es, Arbeitgebern den Zugang zu qualifizierten Fachkräften zu erleichtern und Bewerbern gleichzeitig einen möglichst direkten Weg zu den für sie relevanten Positionen zu bieten.“
Der neue Karriere-Jura-Stellenmarkt ist ab sofort unter karriere-jura.de erreichbar.
Über Karriere-Jura.de
Karriere-Jura.de ist seit dem Jahr 2000 auf den Arbeitsmarkt für Recht und Steuern spezialisiert. Die Plattform bringt Arbeitgeber und qualifizierte Fachkräfte aus Kanzleien, Unternehmen, Behörden und Verbänden zusammen. Die Stellenangebote werden über Karriere-Jura.de sowie über ausgewählte Partnerportale und im Umfeld juristischer Fachinformationen ausgespielt.
Weitere Informationen:
Karriere-Jura.de