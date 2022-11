Juristische Substanz in unternehmerischen Krisen

Die seit 2020 andauernde, von Krisen gezeichnete Situation geht an der Wirtschaft generell wie auch konkret an GmbHs nicht spurlos vorbei: Führungskräfte sehen sich mit existenziellen Fragen konfrontiert und Rechtsanwälte erleben eine Flut von Insolvenzverfahren und Restrukturierungsmaßnahmen im Rahmen des Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetzes (StaRUG).Wie Anwälte und betroffene Unternehmer profitieren auch Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Sanierungsberater dabei von reliablen Informationen in Form zitierter Gerichtsurteile, qualifizierter Praxisbeispiele und weiterer Quellen unter GmbHG.Kommentar.de . Trotz der hohen Kompetenz der Autoren und der qualifizierten Inhalte ist der Gesetzeskommentar zum GmbHG ohne vorherige Anmeldung online jederzeit kostenfrei verfügbar. GmbHG.Kommentar.de ist nicht als exklusive Plattform für den Austausch unter Spezialisten vorgesehen: Vielmehr sind gezielt auch fachfremde, aber juristisch interessierte Nutzer, wie bspw. GmbH-Geschäftsführer und -Gesellschafter aufgefordert, sich mithilfe des Gesetzeskommentars zum GmbHG zuverlässig und transparent zu informieren. Der Online-Dienst der Dr. von Göler Verlagsgesellschaft ist nicht nur allen Nutzern in vollem Umfang frei zugänglich, sondern unterliegt auch kontinuierlichen Updates und bietet damit eine hohe Relevanz und Aktualität.Der Gesetzeskommentar behandelt das Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, wobei akut ein besonderes Augenmerk auf den Kommentierungen zur Umstrukturierung unter https://gmbhg.kommentar.de/Abschnitt-1/Zweck-Gruenderzahl liegt. Der Umfang des Anhangs zu § 1 GmbHG entspricht einem eigenständigen Fachbuch zur Umstrukturierung mit 132 Absätzen für Nicht-Juristen sowie hunderten weiteren Expertenhinweisen für Leser mit juristisch-fachlichem Hintergrund. Insgesamt summiert sich der Umfang auf 514 Randnummern und 489 Fußnoten, die teilweise direkt zu entsprechenden, zitierten Gerichtsurteilen oder weiteren Quellen verlinkt sind.Sanierungsverfahren sind geprägt von einer hohen Sorge aller Beteiligten. Der Kommentar soll eine Vielzahl von Fragestellungen in nachvollziehbarer Weise beantworten und für die Ziele von Unternehmenssanierungen eine praktische Hilfestellung bieten. Aktuelle Entwicklungen werden unmittelbar berücksichtigt und eingearbeitet, sodass bspw. die aktuelle Gesetzgebungsinitiative zum Umgang mit der Energie- und Konsumkrise bereits behandelt wird.Um auch themenfremden Lesern einen anschaulichen Einstieg zu ermöglichen, werden die unterschiedlichen strukturierten Sanierungsverfahren wie Restrukturierung, Schutzschirm, Eigenverwaltung und Regelinsolvenzverfahren inkl. Insolvenzplan anhand von echten Beispielen erläutert, an denen die Autoren des Gesetzeskommentars als Sachwalter, Restrukturierungbeauftragte, Generalbevollmächtigte oder Insolvenzverwalter aktiv beteiligt waren.Sämtliche Veröffentlichungen unter GmbHG.Kommentar.de entstammen der Fachkompetenz und Praxis qualifizierter, erfahrener und spezialisierter Rechtsanwälte. Das Autorenteam setzt sich aus Mitgliedern der Lieser Rechtsanwälte Partnerschaft mbB zusammen, einem führenden Büro auf dem Gebiet der Sanierung und Restrukturierung von Unternehmen im Südwesten von Düsseldorf/Köln bis Mannheim/Karlsruhe/Stuttgart. Mit 15 Standorten sind die Krisenmanager darüber hinaus bundesweit für Mandaten aller Größenordnungen und Branchen tätig und decken dabei das gesamte betriebs-wirtschaftliche und juristische Beratungsspektrum vor, während und nach der Krise ab., hat sich durch die erfolgreiche Sanierung zahlreicher Unternehmen in strukturierten Verfahren einen Namen gemacht. Aufgrund seiner langjährigen Erfahrungen und Expertise wird er von einer Vielzahl von Gerichten regelmäßig zum Restrukturierungsbeauftragten, Insolvenzverwalter und Sachwalter in Verfahren aller Größenordnungen bundesweit bestellt. Er ist zudem in Eigenverwaltungsverfahren auch als Generalbevollmächtigter tätig. Jens Er gehörte lange Jahre dem geschäftsführenden Ausschuss der Arbeitsgemeinschaft Insolvenzrecht & Sanierung im Deutschen Anwaltsverein an. Er hält regel-mäßig Vorträge u.a. an der Hochschule Köln und ist Mitherausgeber des Handbuchs für Sanierungsfinanzierung beim Springer Verlag., ist seit über 10 Jahren als Insolvenzverwalter und Sachwalter tätig. Seine Expertise liegt in der Betreuung von komplexen Fragestellungen und der Herausarbeitung interessenbasierter Lösungen. Dr. Jüchser hat an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn im Kartellrecht promoviert. Aufgrund von Auslandsaufenthalten und der Tätigkeit am Institut für Rechtsvergleichung und internationales Privatrecht verfügt er über Erfahrungen im Umgang mit ausländischen Rechtsordnungen. Er veröffentlicht regelmäßig in Fachzeitschriften und hält Vorträge., wird seit Jahren als Insolvenzverwalter und Sachwalter bestellt. Zunächst schloss Dr. Hancke das Studium der Betriebswirtschaftslehre ab. Im Anschluss studierte er in Mainz und Leicester, England, Rechtswissenschaften und promovierte im Wirtschaftsrecht an der Universität Mainz. Dr. Hancke ist Lehrbeauftragter für Insolvenzrecht an der Hochschule Mainz und publiziert regelmäßig in Fachzeitschriften., verfügt über eine breite Expertise in der vorinsolvenzlichen Beratung von Unternehmen in wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Er war fünf Jahre für mehrere Großkanzleien tätig und hat hierbei Mandanten aus dem In- und Ausland betreut. Dazu gehörten sowohl Unternehmen in der Krise als auch deren Gesellschafter, Gläubiger sowie Geschäftsführer bzw. Vorstände. Seit 2021 ist er Teil des Teams von Lieser Rechtsanwälte und ist als Insolvenzverwalter, Sachwalter und Generalbevollmächtigter tätig. Dr. Kaltwasser hat an der Goethe-Universität, Frankfurt im Bereich zum Nachlassinsolvenzrecht promoviert. 