Thementag: Kinderschutz im Netz

Welche Chancen und Risiken bietet das Internet?

Welche Tipps und Handlungsempfehlungen können Fachkräfte in ihrer Arbeit umsetzen, um Kinder zu schützen?

bis Dienstag, 28.05.2024 per E-Mail an: c.schauer-kelpin@karo-ev.de

geben Sie im Betreff bitte „Zusage/Absage Pressegespräch Thementag Aš“ an

Wir laden Sie zum Pressegespräch mit Julia von Weiler (Innocence in Danger e.V.) und Cathrin Schauer-Kelpin (KARO e.V.) anlässlich unserer länderübergreifenden Kinderschutz-Veranstaltung ein (Deutsch-Tschechische Simultandolmetschung).KARO e.V. in Kooperation mit der Stadt Aš (ČR)Mittwoch, 29.05.2024 |12:15 bis 12:45 UhrKulturzentrum LaRitma | Kostelní 43, 35201 AšDie Veranstaltung wird gefördert von: Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds13:00 bis 17:00 UhrGeleitet durch Julia von Weiler, Geschäftsführerin von „Innocence in Danger e.V.Im Workshop für Fachkräfte wird Julia v. Weiler eine intensive Einführung in das Thema Kinderschutz im Netz geben und unter anderem an folgenden Fragen mit den Teilnehmenden arbeiten:19:00 bis 21:00 Uhrfür das öffentliche Publikum (FSK 16)Wir zeigen den 2021 erschienenen. >> Trailer Im Anschluss an die Filmvorführung wird das Gesehene im Rahmen einer Podiumsdiskussion mit Julia von Weiler und Cathrin Schauer-Kelpin diskutiert.Der Austausch wird von František Cibulka, (DiS., Leiter der Abteilung Soziales, MěÚ Aš) moderiert.Danke für Ihr mediales Interesse an einem so wichtigen Thema.Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung.