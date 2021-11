Fachtagung: "Prostitution heute - aktiv gegen Menschenhandel und sexuelle Ausbeutung"

Prostitution ist ein Tabuthema, das von Politik und Öffentlichkeit gerne vermieden oder verklärt dargestellt wird.



Doch im Kontext von Prostitution treffen eine Vielzahl unterschiedlichster Problemlagen aufeinander: von Gewalt, schweren physischen sowie psychischen Erkrankungen, (ungewollten) Schwangerschaften, Wohnungslosigkeit, Schulden, Sucht, bis hin zu Organisierter Kriminalität. Ohne zielgerichtete und individuelle Hilfe von außen ist es kaum möglich, aus der Prostitution auszusteigen



KARO-e.V. setzt sich seit über 27 Jahren im Grenzgebiet zwischen Deutschland und Tschechien für Betroffene ein und hat unzählige Frauen aus der Prostitution befreit.



Im Rahmen des Fachtages am 05.11.21 in Plauen hat der Verein Fachleute aus Psychotherapie, Sozialer Arbeit, Polizei, Justiz und Ämtern eingeladen.



Neben Cathrin Schauer-Kelpin, die gemeinsam mit einer Überlebenden über Schicksale der Frauen sprechen wird, werden Helmut Sporer, Kriminaloberrat a.D. von der Kripo Augsburg, zusammen mit seinem Kollegen Simon Hirn, Erster Kriminalhauptkommisar, über ihre Erfolge und Ermittlungsergebnisse im Bereich der Organisierten Kriminalität referieren. Dr. Ingeborg Kraus, die langjährige Trauma Expertin, stellt die Auswirkungen von Prostitution dar. Weiterhin wird Hannah Drechsel, Sozialarbeiterin beim KARO-e.V., das derzeit laufende Streetwork-Projekt „RESET“ vorstellen. Und schließlich wird Ronja in ihrer Funktion beim Netzwerk Ella und als Überlebende der Prostitution referieren. Moderieren wird den Fachtag die Menschenrechtsaktivistin Inge Bell.



Ziel ist die Verbesserung der Lebenssituation betroffener Frauen, Männer und Transpersonen sowie eine Bewusstseinsbildung für deren Problemlagen. Erfahrungsaustausch und Vernetzung stehen am 05.11.2021 in Plauen auf dem Programm.



Die Fachtagung wird von der Aktion Mensch gefördert.

(lifePR) (