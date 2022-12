Mit dem MV Fiji Princess durch entlegene Inselwelten

Auf einer zwar paradiesischen, aber einsamen Insel mitten im Südpazifik will sicher niemand alleine stranden. Ebenjene Gegend auf einer sicheren Kreuzfahrt zu erleben, ist hingegen ein echter Urlaubstraum – vor allem, wenn die Strände noch nicht vom Massentourismus vereinnahmt wurden. Eine achttägige Kreuzfahrt mit dem MV Fiji Princess ermöglicht genau das und führt dabei unter anderem an Original-Schauplätzen des Erfolgsfilms „Cast Away“ mit Tom Hanks aus dem Jahre 2000 vorbei. Ein Platz in einer der gerade einmal 34 Kabinen des renovierten Katamarans ist über den Spezial-Reiseveranstalter Karawane buchbar.Die Route des MV Fiji Princess führt von den Mamanuca-Inseln zu der abgelegenen Yasawa-Inselgruppe. Diese umfasst insgesamt 20 Eiländer, auf denen sich zum Teil malerische Dörfer finden, die auf Landgang erkundet werden. Die meiste Zeit der Kreuzfahrt über ankert das Schiff in geschützten Lagunen mit guter Erreichbarkeit des nächsten Strandes. Dementsprechend haben Passagiere während des Reisezeitraums viele Möglichkeiten, im Sand zu entspannen sowie sich ins Meerwasser vorzuwagen, um dort an verschiedenen Aktivitäten teilzunehmen. Zu den Höhepunkten zählen Kajak-Fahrten, aber auch Schnorchelausflüge an einem Privatstrand der Blauen Lagune, auf denen Korallenriffe und kristallkales Wasser einen einmaligen Ausblick bieten. Anderenorts hat man sogar die Möglichkeit, mit Haien zu schwimmen – ein echter Adrenalinkick! Dorfbesuche, bei denen köstliche regionale Delikatessen serviert werden, sorgen dafür, dass man auch das kulinarische Flair der Fiji-Inseln voll und ganz in sich aufsaugt. Wer die Gerichte zu Hause nachkochen möchte, lernt im Rahmen einer Kochstunde beispielsweise die traditionelle Zubereitungsweise von Koakada – ein typisches Gericht aus mariniertem Fisch mit frischen Kräutern und Chilli – oder die Zubereitung von Roti, eine Art Fladenbrot, im Erdofen. Zutiefst beeindruckend ist außerdem eine Bootsfahrt zu den Sawa-I-Lau-Höhlen im Norden. Das Kalkstein-Höhlensystem gilt als eine der Hauptattraktionen der Yasawa-Inseln, das den Eindruck einer durch Naturgewalten geformten Kathedrale erweckt. Im Inneren befindet sich ein Natursee, in dem gebadet werden kann. Auch diese Höhle war übrigens bereits Teil eines Filmsets – zu sehen etwa in „Grease“-Regisseur Randal Kleisers „Die blaue Lagune“ von 1980.Genächtigt wird während der achttägigen Reise auf dem MV Fiji Princess, das über insgesamt 34 Kabinen verfügt – wobei allesamt mit große Fenstern mit Meerblick, einer Klimaanlage, einem eigenen Bad und vielen weiteren Extras ausgestattet sind. Auch sonst ist das Schiff bestens ausgestattet: So verfügt der erst 2014 renovierte Katamaran über eine eigene Bordboutique, einen SPA-Bereich sowie einen Pool. Gegessen wird im großzügigen Speisesaal, in dem die Bord-Band für eine angenehme Soundkulisse sorgt. Exotische Drinks werden in der Loungebar oder der Bar auf dem Sonnendeck verköstigt. Buchbar ist ein Platz auf dem MV Fiji Princess ab 2.508,- Euro (Webcode: 1575) unter www.karawane.de bfsKarawane Reisen