Karawane organisiert maßgeschneiderte Flitterwochen

Jede Beziehung ist einzigartig und hat ihre ganz eigenen Ankerpunkte – sei es nun dieses eine, spezielle Restaurant, in dem damals das erste Date stattfand, oder ein Zukunftsplan, der zu keinem anderen Paar passt. Auch Sehnsüchte werden miteinander geteilt – insbesondere wenn es um die Erkundung ferner Länder geht. Genauso individuell ist natürlich auch die Hochzeitsfeier, die nicht ohne Grund als „der schönste Tag im Leben“ gilt – und auf den sollte nicht direkt wieder der Alltag, sondern vielmehr die „schönsten Wochen im Leben“ folgen. Um dies zu ermöglichen, haben die Reise-Experten des Ludwigsburger Veranstalters Karawane die vergangenen Monate genutzt, um mit viel Liebe zum Detail eine Broschüre zu erarbeiten, die Paaren zeigt, was während ihrer Flitterwochen alles möglich ist. Hinter dem Titel „FlitterwochenZIELE“ verbirgt sich mehr als ein bloßer Katalog voll Pauschalreisen: Auf den 40 Seiten finden sich sowohl außergewöhnliche Reise-Highlights als auch persönliche Erfahrungsberichte der Mitarbeiter, die von ihren eigenen Flitterwochen und gesammelten Eindrücken erzählen. So nimmt die Broschüre Paare bei der Planung von Anfang an bei der Hand – egal, ob sie bereits im Vorfeld wissen, wohin die Reise gehen soll, oder sich erst beim Durchblättern langsam festlegen. Die Broschüre kann ab sofort digital unter www.karawane.de eingesehen oder in Druckform angefordert werden.„FlitterwochenZIELE“ ist die ideale Inspirationsquelle zur Planung der Hochzeitsreise – oder vielmehr zum Planen lassen. Denn wer heiratet, der hat bereits mehr als genug mit dem reibungslosen Ablauf eines einzelnen Tages zu tun. Dementsprechend übernehmen die Experten von Karawane den nachfolgenden Part und organisieren den genauen Ablauf der Traumreise, die dementsprechend komplett individuell ist. Hochzeitspaare müssen sich lediglich auf Reiseart und Land festlegen, ihre Wünsche vortragen und klar machen, worauf sie besonders viel Wert legen. Dabei sind natürlich auch Kombinationen aus unterschiedlichen Reisearten und Ländern möglich. So können die Flitterwochen als entspannte Kreuzfahrt beginnen, im weiteren Verlauf ein echtes Abenteuer in der Wildnis bereithalten und am Strand in der Karibik beim Schlürfen erfrischender Cocktails enden. Denn maßgeschneiderte Traumreisen sind das ­Metier des Veranstalters, der bestens in alle Ecken der Welt vernetzt ist und bereits auf rund 75 Jahre Erfahrung in diesem Segment zurückblickt.Wer überhaupt keine Ahnung hat, wohin die Flitterwochen gehen sollen, der hangelt sich an den Erfahrungsberichten der Karawane-Experten entlang und wird dabei mit Sicherheit einen Text finden, der die eigenen Vorstellungen widerspiegelt. Als „Klassiker“ unter den Hochzeitsreisen gilt beispielsweise der Strand- beziehungsweise Inselurlaub, wobei die Seychellen mit ihrem romantischen Luxus abseits des Massentourismus besonders hoch im Kurs liegen. Paare finden dort Entspannung an den Stränden, entdecken auf Erkundungs-Touren die exotische Flora und Fauna oder geben sich adrenalinhaltigen Wassersport-Aktivitäten hin. Paare, die hingegen das „Abenteuer“ suchen, tendieren vielleicht eher zu einer Safari in Afrika oder wagen sich nach Südamerika. Wer sich für letztere Region begeistern lässt, der verbringt seine Flitterwochen dann etwa mit Vulkanbesteigungen oder übernachtet in einer spektakulären Skylodge-Suite, die als durchsichtige Kapseln an steilen Felswänden kleben. Ein solch einzigartiges Erlebnis bildet auch den idealen Grundstein einer ebenso einzigartigen Ehe. Die „FlitterwochenZIELE“ Broschüre kann ab sofort in Druckform angefordert oder online unter ­ www.karawane.de durchgeblättert werden. Die Reise-Experten stehen selbstverständlich für individuelle Beratungen zur Verfügung.bfsKarawane Reisen