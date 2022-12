Vegane Omega-3-Fettsäuren für die Darmgesundheit

Meist werden Omega-3-Fettsäuren wegen ihrer Wirkung auf das gesamte Herz- Kreislaufsystem, zur Erhaltung der Gehirnfunktion sowie der Sehkraft oder aufgrund einer entzündungshemmenden Wirkung eingenommen. In einer Studie aus 2021 zeigten sich Effekte auf die Darmgesundheit. Omega-3-Fettsäuren wirken demnach präbiotisch, d. h. sie können sich positiv auf die Darmflora auswirken.Präbiotika stellen eine Nahrungsgrundlage für Darmbakterien dar und können auf diese Weise die Zusammensetzung der Darmflora beeinflussen. Mikroorganismen mit einem gesundheitsfördernden Einfluss können sich im Dickdarm anhäufen.Die Untersuchung zeigte, dass Omega-3-Fettsäuren ähnlich wie Inulin zu einer Erhöhung von kurzkettigen Fettsäuren im Darm führen. Kurzkettige Fettsäuren werden von bestimmten Darmbakterien gebildet. Omega-3-Fettsäuren bewirken eine Erhöhung der erwünschten Darmbakterien Coprococcus und Bacteroides, verbessern das Darmmilieu, dienen als Energiequelle für die Darmschleimhaut und sind an der Regeneration der Darmschleimhaut beteiligt. Durch das erhöhte Vorkommen der Coprococcus-Bakterien sanken bestimmte Blutfettwerte wie das VLDL. Die VLDL-Menge im Blut sollte nämlich möglichst gering sein, da hohe Blutfettwerte bei vielen Erkrankungen eine Rolle spielen. Weiter wurde durch Omega-3-Fettsäuren eine Reduzierung der unerwünschten Collinsella-Darmbakterien festgestellt, welche mit der Entstehung einer Fettleber im Zusammenhang stehen.Die erhöhte Produktion von kurzkettigen Fettsäuren im Darm durch Omega-3-Fettsäuren beeinflusst über die Darmgesundheit hinaus das Immunsystem, den Stoffwechsel und den Hormonhaushalt. Weiterhin werden kurzkettigen Fettsäuren entzündungshemmende Eigenschaften, eine Erhöhung des Sättigungsgefühls und ein Beitrag zu einem gesunden Blutzuckerspiegel zugeschrieben. Omega-3-Fettsäuren erhöhen den Coprococcus-Bakterienstamm, der bei Menschen mit Depressionen vermindert ist.Unser Organismus kann Omega-3-Fettsäuren nicht selbst herstellen und wir müssen diese mit der Nahrung oder speziellen Nahrungsergänzungen aufnehmen. Eicosapentaensäure (EPA) und Docosahexaensäure (DHA) kommen vor allem in Meeresfrüchten wie Fischen und auch in bestimmten Algen vor. Viele Nahrungsergänzungen werden aus Fischöl hergestellt. Kamasha bietet ein veganes Algenölpräparat an – Kamasha Vital Omega-3, welches EPA und DHA im ausgewogenen 1:3-Verhältnis enthält. Die Omega-3-Fettsäuren stammen aus Algen der Gattung Schizochytrium, welche nachhaltig gezüchtet und unter höchsten Qualitätsstandards in Deutschland verkapselt werden.Weitere Informationen und lichtvolle Produkte gibt es hier: