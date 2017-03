Mehrweg kann so schön sein

„cup it“ ist das neue Konzept für umweltbewusstes Genießen im urbanen Raum. Zur Ambiente 2017 stellt KAHLA eine Serie von verschließbaren Porzellanbechern vor, die aktueller nicht sein könnte. Wer Getränke von zu Hause, aus seiner Lieblingsbäckerei, aus dem Bistro oder der Mensa mitnehmen möchte, den fordert KAHLA zu „cup it“ auf. Übersetzt werden kann das mit: „Verzichte auf Einwegverpackungen! Entscheide Dich der Umwelt zuliebe für bewussten Genuss und guten Stil.“



Aus drei verschiedenen Bechergrößen und einem Universal-Trinkdeckel in je sechs Farben kann sich jeder seinen persönlichen Favoriten zusammenstellen. Magic Grip als haptische Griffpartie und Anti-Rutsch-Beschichtung macht „cup it“ zum idealen Begleiter für mobile Menschen. Die Designerstücke werden nach höchsten ökologischen Standards in Deutschland hergestellt. Kurz: „cup it“ ist gemacht für eine Generation, die viel unterwegs ist und Wert auf Ökologie und Individualität legt.



smell it. taste it. feel it.



An erster Stelle steht bei „cup it“ der Genuss mit allen Sinnen. Ob Kaffee, Iced Frappé oder Smoothie: Aus den Porzellanbechern schmecken sowohl heiße als auch kalte Getränke – und zwar genau so, wie sie schmecken sollen. Denn sowohl das Porzellan als auch der langlebige, lebensmittelechte Deckel werden in Deutschland hergestellt und sind absolut geschmacks- und geruchsneutral. Ebenso unverfälscht und angenehm ist das „cup it“ Trinkgefühl: Der Becher mit dem glatten, schmal zulaufenden Trinkrand liegt angenehm am Mund an. Selbst mit Deckel stoßen weder Lippen noch Nase auf störende Kanten oder Fugen. Weiterhin überzeugt „cup it“ auch durch Ergonomie und Haptik: Dank der Grifffläche aus Magic Grip liegen alle Becher weich und sicher in der Hand. Das „cup it“ Design ist auch für Fingerfood und Snacks interessant. In den Bechern lassen sich Müsli, Salate Desserts & Co. hervorragend servieren und genießen – selbst im Stehen.



mix it. match it. love it.



„cup it“ enthält 36 Farbkombinationen, drei Bechergrößen und die Möglichkeit, sie mit oder ohne Deckel zu benutzen. Durch dieses mix&match Prinzip entstehen insgesamt 108 individuelle Kombinationsmöglichkeiten. Zum Start sind drei Becher mit 0,23l, 0,35l oder 0,47l Volumen im Handel erhältlich, die mit einem Trinkdeckel in Universalgröße kombiniert werden können. Alle Teile gibt es in Anthrazit und Weiß sowie in vier trendigen Farben, die in einem Online-Voting ermittelt wurden. Die Wahl der Community fiel dabei auf coral sunset – ein helles, cremiges Rot, green lagoon – das ins Türkis spielt, und die zwei Blautöne stormy blue und deep sea blue. Ob dunkelblaue Banderole und korallroter Trinkdeckel, gänzlich weißer Cup mit türkisfarbenem Deckel oder uni: Jeder Becher ist Ausdruck des persönlichen Geschmacks und wird so garantiert zum Lieblingsstück.



take it. fill it. keep it.



Den Latte Macchiato mit ins Büro nehmen, den Himbeer Frappucciono hinaus in den Park tragen oder das selbstgemachte Eis auf der Terrasse löffeln: „cup it“ ist offen für feste Rituale und spontane Ideen. Alle Becher lassen sich beliebig füllen und mitnehmen nach dem Motto „Deckel drauf und los!“. Den Transport erleichtert dabei auch Magic Grip von KAHLA: Dabei handelt es sich um die patentierten Silikonringe an Boden und Grifffläche, die spülmaschinenfest mit dem Porzellan verbunden sind. Der Magic Grip-Fuß garantiert in Auto, Bus und Bahn sicheren Stand. Wer zu Fuß unterwegs ist, kann die Becher dank der griffigen, isolierenden Banderole sicher tragen. Durch die Vertiefung im Deckel lassen sich sogar mehrere Gefäße übereinander stapeln. Damit ist „cup it“ eine umweltfreundliche Alternative zu den üblichen Wegwerfbehältern, die für Umwelt und Gemeinden zu einem ernsten Problem geworden sind. Laut einer Statistik der Deutschen Umwelthilfe e.V. verbrauchen die Deutschen pro Stunde 320.000 dieser Einwegbecher. Das summiert sich zu fast drei Milliarden im Jahr: eine umso erschreckendere Zahl, da diese Becher in der Regel kunststoffbeschichtet sind und daher nicht mit dem Papierabfall recycelt werden können. Die Zeit ist reif für ehrliche, ökologisch sinnvolle Mehrwegprodukte und KAHLA engagiert sich mit „cup it“ für einen Wahrnehmungswandel in der Gesellschaft.

Diese Pressemitteilung posten:

Website Promotion

KAHLA - Thüringen Porzellan GmbH

KAHLA ist die Design-Marke unter den deutschen Porzellanherstellern. Über 95 internationale Preise für herausragende Produktgestaltung zeichnen die zukunftsweisenden Konzepte der Inhouse-Designerinnen Barbara Schmidt und Lisa Keller sowie anderer externer kreativer Gestalter aus. Neben multifunktionalen Programmen für den Privathaushalt bietet KAHLA ein breites Angebot an klassischem und kreativem Hotelporzellan, sowie innovativen Werbegeschenken. Die bereits 1844 gegründete Porzellanfabrik mit Sitz im thüringischen Kahla wurde 1994 als KAHLA/Thüringen Porzellan GmbH durch Günther Raithel neu gegründet und befindet sich seit 2000 im Besitz der Familie Raithel. Zusammen mit rund 300 Mitarbeitern setzt der Geschäftsführende Gesellschafter Holger Raithel konsequent auf nachhaltig produziertes Porzellan „Made in Germany“. KAHLA erzeugt mit seiner fabrikeigenen Photovoltaikanlage Strom aus Sonnenenergie. Für die umweltorientierte Ausrichtung bürgt das „KAHLA pro Öko“ Zeichen.

Weitere Pressemitteilungen dieses Herausgebers