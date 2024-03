Sauermilchkäse – Der heimliche Star unter den Käsesorten

Selten hat ein Lebensmittel eine so traditionelle Herkunft wie Sauermilchkäse. Bereits um 100 vor Christus erstmals erwähnt, bezeichnete der römische Historiker Tacitus diese Käse-Spezialität als „lac concretum“ - geronnene Milch - in seinem Werk „Germania“.¹ Die Herstellung dieses traditionsreichen Käses beginnt mit der Zugabe von Milchsäurekulturen zur Magermilch. Der entstehende Käsebruch wird langsam entmolkt, bis nur noch der Sauermilchquark übrigbleibt. Dieser wird anschließend mit Salz und Gewürzen wie Kümmel versehen und in die bekannte runde Form gebracht. Vor dem Reifeprozess wird er mit verschiedenen Oberflächenkulturen behandelt, um sein typisches Aussehen und den charakteristischen Geschmack für jede Sorte zu erhalten.Sauermilchkäse ist im Kühlregal zu finden und lässt sich vielfältig in den Speiseplan integrieren. Nicht nur als Brotbelag ist Sauermilchkäse bei vielen sehr beliebt, er eignet sich auch zum Überbacken oder zum Verfeinern von Salaten. Egal ob kalt oder warm, in Kombination mit anderen Zutaten oder einfach pur auf die Hand, er macht dabei eine gute Figur. Sauermilchkäse reift von außen nach innen und verändert dabei Aussehen, Farbe, Geschmack und Geruch. In seiner jugendlichen Form ist er quarkig, mild im Geschmack und besitzt eine leicht bröselige Konsistenz. Mit zunehmender Reife wird der Quarkkern kleiner, der Käse weicher und der Geschmack intensiver. Da Geschmäcker bekanntlich verschieden sind, ist so für alle etwas dabei.Allen Sauermilchkäse-Varianten ist gemein, dass sie etwa 30 Prozent Protein enthalten und naturgemäß wenig Fett aufweisen. Das macht Sauermilchkäse zu einer idealen Wahl für eine proteinreiche Ernährung, besonders bei Fitness- und Sportbegeisterten.² Zudem ist Sauermilchkäse von Natur aus laktose-³ und glutenfrei, low carb⁴, low fat sowie vegetarisch und lässt sich dadurch besonders gut in verschiedene Ernährungskonzepte integrieren.Im Alter benötigt man mehr Proteine als in den mittleren Jahren. Kinder und Jugendliche bis 19 Jahren sollten laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) 1 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht zu sich nehmen, 19- bis 65-Jährige 0,8 Gramm und Menschen ab 66 Jahren 1 Gramm. Da der Bedarf an Protein schwankt, empfiehlt es sich, den individuellen Bedarf zu kennen die Proteinaufnahme über den Tag verteilt auf mehrere Mahlzeiten zu verteilen.⁵„Ein Brot mit Sauermilchkäse unmittelbar nach dem Training hat den gleichen Effekt auf die Muskelregeneration wie ein Protein-Kohlenhydrat-Shake. Eine zusätzliche Aufnahme von Nahrungsergänzungsmitteln ist daher nicht erforderlich“, sagt Professor Dr. Dr. Patrick Diehl, Biologe, Biochemiker und Endokrinologe an der Deutschen Sporthochschule Köln. Die Kombination aus aktivem Alltag, drei bis vier Trainingseinheiten pro Woche à 30 bis 40 Minuten und einer bedarfsgerechten Ernährung kann den Aufbau und Erhalt von Muskeln unterstützen.⁶Kraftschöpfen und ausreichend Bewegung sind wichtig für das Wohlbefinden. Während man in jungen Jahren den Alltag schwungvoll meistert und neben dem Beruf verschiedenen Hobbies nachgeht, wird mit zunehmendem Alter die körperliche Aktivität oft weniger. Vielleicht deshalb, da die Kraftfähigkeit bereits ab dem 60. Lebensjahr ab nimmt. Parallel steigt der Bedarf an Proteinen. Die Kraft verringert sich im Durchschnitt um 1-1,5 Prozent pro Jahr und ab 70 Jahren kommt es bereits zu einem Verlust von drei Prozent pro Jahr.⁷ Dem kann durch regelmäßige und altersgerechte Bewegung wie Laufen, Radfahren, Schwimmen, aber auch Krafttraining entgegengewirkt werden. Eine ausgewogene, proteinreiche Ernährung kann zusätzlich unterstützen, auch bis ins Alter kraftvoll den Alltag zu bewältigen.Die Geschichte der Käserei Loose geht auf Gründer und Namensgeber August Loose zurück, dessen Begeisterung für Käse und insbesondere Sauermilchkäse-Spezialitäten das Regionalgut in ganz Deutschland bekannt machen sollte. Seit 1968 gehörte die Käserei von August Loose zu den führenden Harzer Käsereien, die die aromatischen Käsetaler aus Sauermilchquark nach alter Tradition herstellen. Nach vielen erfolgreichen Jahren im Harz zog die Käserei schließlich von Vienenburg in das sächsische Leppersdorf. Seither vertreibt Loose seine Spezialitäten nicht mehr nur regional, sondern deutschlandweit.¹ Vgl. Tacitus: Germania, Gelage und Getränke, Kapitel 23² Quäse enthält ca. 30 % Eiweiß und 0,5 % Fett. Proteine tragen zu einer Zunahme an Muskelmasse bei. Neben einer ausgewogenen Ernährung ist ausreichend Bewegung wichtig für das körperliche Wohlbefinden.³ Restlaktosegehalt < 0,1 g/100 g (von Natur aus)⁴ Quäse enthält < 0,1 g Kohlenhydrate pro 100 g⁵ Quelle: Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V., Bonn⁶ Vgl. https://www.dge.de/... Quelle Profitipp: Isenmann, E.; Blume, F.; Bizjak, D.A.; Hundsdörfer, V.; Pagano, S.; Schibrowski, S.; Simon, W.; Schmandra, L.; Diel, P. Comparison of Pro-Regenerative Effects of Carbohydrates and Protein Administrated by Shake and Non-Macro-Nutrient Matched Food Items on the Skeletal Muscle after Acute Endurance Exercise. Nutrients 2019, 11, 744⁷ Spirduso, Francis & MacRae, 2005