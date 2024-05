Herzhafte Gerichte mit Quäse „Protein-Pimpen“

Sauermilchkäse, wie der beliebte Quäse der Käserei Loose, enthält von Natur aus rund 30 Prozent Protein und nur 0,5 Gramm Fett. Er ist außerdem laktose-und glutenfrei, low carb, low fat sowie vegetarisch und lässt sich dadurch besonders gut in verschiedene Ernährungskonzepte integrieren.Wer kennt es nicht, gedanklich ist man bereits im Wochenende und schon kommt man in die Bredouille. Abwechslungsreich, lecker, voller Proteine passend zum aktuellen Fitness-Plan – so sollen die Mahlzeiten sein. Ohne Inspiration wird das Kochen schnell mühsam und der Lieferdienst ist nur einen Anruf entfernt.Mit den leckeren Rezeptideen von Quäse ist für die Protein-Vielfalt auf dem Teller gesorgt: Ob schneller last minute Meal-Prep für den Freitagslunch im Büro, leckerer Snack vor der Freitagabend-Party, für das gemeinsame Samstags-Kochen mit Freunden oder für den gemütlichen Sonntags-Brunch – wer Wert auf eine proteinreiche Ernährung legt, dem sollten die kreativen Rezeptideen nicht ausgehen. Mit Quäse lässt sich für jeden Anlass ein passendes Gericht zaubern.Richtig ins Wochenende starten und dabei dank Meal-Prep eventuell sogar noch Zeit sparen: Wie wäre es mit einerals Mittagessen mit Birne, Rote Beete und. Die sieht nicht nur köstlich bunt aus, sie ist auch eine vitaminreiche Protein-Bombe: Neben Quäse enthält sie vor allem Kichererbsen, die auf 100 Gramm ganze 20 Gramm pflanzliches Protein liefern.Für Fingerfood-Fans gibt es alternativ einen Protein-Snack, der auch perfekt zum Teilen geeignet ist:. Genau das Richtige für alle, die auf der Suche nach einer proteinreichen Variante zur klassischen Bruschetta sind. Die Kombination ausund leckerem Walnussbaguette versorgt den Körper mit hochwertigen Proteinen und Omega-3-Fettsäuren.Falls es doch etwas mehr sein darf, ist dieses Rezept genau das Richtige: Dermit Gemüsefladen Eine tolle Alternative für eine Low Carb-Variante auf dem Speiseplan. Dabei kann jeder seinen Belag individuell nach Geschmack variieren. So entstehen viele verschiedene Quäse-Burger – Probieren und Teilen erlaubt!Für einen gemütlichen Start in den Tag eignet sich dieses schmackhafte Gericht – übrigens auch eine tolle Rezeptidee für den nächsten Sunday Brunch: HerzhafterDurch die Zugabe von Kichererbsenmehl, Spiegelei undwird das Sonntagsfrühstück zu einer wahren Protein-Bombe. Die Toppings können abgewandeltwerden, sodass der Pancake auch zu einer vegetarischen Ernährung passt. Der Kreativität werden hier keine Grenzen gesetzt.und weitere Rezept-Inspirationen sind unter fitness-food-mit-biss.de/rezepte zu finden.Dasist als Download verfügbar: