Weihrauch, Gold und Irre bei den academixern. Gemeinsam mit Mathias Tretter in satirischem Weihnachtsprogramm.

Schlemmen und Satire. Ende November starten traditionsgemäß vorweihnachtliche Kabarettereignisse in den dazu festlich geschmückten Zuschauerräumen des Theaters in der Kupfergasse.Am 27.11. erstmalig "Weihrauch Gold und Irre". Das neue Programm stammt exklusiv aus der Feder von Mathias Tretter, der zudem noch, gemeinsam mit Mitgliedern des academixer-Ensembles, als Sternsinger und Märchenerzähler agiert. Ergänzt wird das unterhaltsame Programm um trettereske Stand-Ups, mit denen er für einen bissig bösen Jahresrückblick sorgt.Von den bisweilen überraschend abgründigen Märchen der Gebrüder Grimm hin zu den Alltagsmärchen von Politik und Gesellschaft, ist es oft nur ein kleiner, satirischer Schritt. In "Weihrauch Gold und Irre" schauen die Academixer einmal genauer hin:Was passiert eigentlich, wenn man ein Märchen an seinen eigenen Worten und Taten misst?Tretter liest, die Academixer müssen spielen. Ob Hänsel oder Gretel, diverse Hexen, Rapunzel, Schneewittchen, viele Zwerge und Prinzen, sie alle finden sich auf der Bühne im academixer-Keller ein, und werden garantiert nicht originalgetreu präsentiert. Zwischendurch unterbrochen von "Caspar, Melchior und Balthasar", die versuchen, mit reichlich unlauteren aber komischen Methoden die arg gebeutelte Kasse des kleinen Privattheaters ein wenig zu füllen. Dabei gibt es aber zunächst unter all den Protagonisten die eine Frage: Wer spielt wen, und wenn ja wie?In mehreren Soloeinlagen reflektiert Mathias Tretter schließlich die Innen- und Weltpolitische Lage in seinem unterhaltsamen Jahresrückblick.Für die passende musikalische Begleitung sorgen Jörg Leistner und Enrico Wirth.Der Eintritt beinhaltet gleichzeitig den Besuch des aufgebauten Weihnachtsmarktes mit Essen und Getränken, alles inclusive. Ein Programm zum Lachen und Naschen.Mit Mathias Tretter und Anke Geißler, Felix Constantin Voigt/ Hannah Blank, Claudius BrunsMusik: Jörg Leistner / Enrico WirthBuch: Mathias TretterRegie: Matthias Kitter15 Uhr Vorstellung : 29,- EUR inkl. 1 Tasse Kaffee & Kuchen19 Uhr Vorstellung (So 16 Uhr): 69,- EUR inkl. Weihnachtsmarktbuffet & GetränkeKartenbüro Öffnungszeiten:Mo, Mi, Do: 16.00 – 20.00 UhrDi, Fr, Sa: 13.00 -20.00 UhrTel: 0341-21787878