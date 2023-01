Thilo Seibel: Schon rum?!

Wer taucht regelmäßig mit seinem formidablen Jahresrückblick "Schon rum?" in der Kupfergasse auf? Wer schrieb die academixer-Programme „Alles Wurschd“ und „Geile Karre!“? Wer analysiert, parodiert und brilliert von Baden-Württemberg bis Sachsen? Thilo Seibel! Beseelt von dem Willen, das Richtige zu tun, ringt er auf der Bühne mit Wahrheit und Fakten, sogar mit Post-Fakten und nackten Fakten. "Es war anders geplant", bekennt er. "Eigentlich war 2022 als Jahr des Endes der Pandemie und des Beginns versöhnlicher Langeweile vorgesehen ..." Wie wir alle wissen, kam es anders. Doch wie war was genau? Und warum? Thilo Seibel hat alles uns gesammelt, abgeheftet und von oben nach unten gedreht: Die wirrsten und irrsten Sätze und Bilder von zu großen Tischen. Was können wir nicht vergessen und was sollten um unserer geistigen Gesundheit willen aus dem Gedächtnis entfernen? Olaf Scholz? Christian Lindner? Thilo Seibel garniert seinen Abend außerdem mit Karl Lauterbach, Winfried Kretschmann und weiteren Überraschungsgästen. Als ebenso schlauer wie gewitzter Bühnenmensch schaut er dabei natürlich nicht nur zurück ...



Thilo Seibel: Schon rum?!

19.01.2023 19.30 Uhr academixer-Keller