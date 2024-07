"Zusammen können wir fliegen" erscheint im JUMBO Verlag

Bis sich die Buchbranche im Oktober wieder in Frankfurt trifft, ist es noch eine Weile hin. Bereits fest steht das diesjährige Gastland der Buchmesse: Italien. Im JUMBO Verlag ist passend dazu am 10. Juli 2024 das Bilderbuchvon, charakterstark illustriert von, erschienen.Das Bilderbuch für Kinder ab drei Jahren erzählt von zwei Freunden, die unterschiedlicher nicht sein könnten, aber durch ein gemeinsames Ziel ein Miteinander finden und selbst bei Rückschlägen nicht den Mut verlieren: Schaf wünscht sich nichts sehnlicher als wie ein Vogel fliegen zu können. Ihr Freund, der Wolf, ist zunächst skeptisch, aber beschließt trotzdem, Schaf zu helfen. Eifrig machen sie sich an die Arbeit und bauen eine Flugmaschine. Nach den ersten missglückten Versuchen ist Wolf ganz verzweifelt. Doch die beiden sind nicht bereit aufzugeben und probieren es noch einmal. Da hat Schaf die rettende Idee und ihr Traum vom Fliegen wird Wirklichkeit. Zum Blick ins Buch geht es hier. Über die Autorin:ist Autorin und hat einen Abschluss in Storytelling Techniques. Sie unterrichtet Kreatives Schreiben und ist seit 20 Jahren Jurorin für den Campiello-Giovani-Preis. In Padua leitet sie einen Pilotkurs für hochbegabte Kinder zur Förderung künstlerischer Talente. Sie veröffentlicht ihre illustrierten Bücher für Kinder und Erwachsene in Italien, Frankreich, Korea und Kanada.Über den Illustrator:wurde 1984 in Belluno geboren. Er verbrachte als Kind ganze Tage damit, krumme Äste, rostige Schrauben, alte kaputte Uhren und andere interessante Fundstücke zu sammeln, um daraus allerlei mehr oder weniger nützliche Dinge zu basteln. Diese Freude am Forschen und Tüfteln begleitete ihn bis zur Universität, wo er Mathematik studierte. Während des Studiums besuchte er eine Reihe von Illustrationskursen. Seither bewegt er sich zwischen diesen beiden scheinbar gegensätzlichen Welten.