"Wieso? Weshalb? Warum? Meine Vorlesegeschichten. Was erleben wir Tag für Tag?" ist der Auftakt einer neuen Hörspiel-Reihe bei JUMBO

Wie entsteht Schluckauf? Was ist Lampenfieber? Wie funktioniert Recycling? Die neue Reihevermittelt kindgerechtes Wissen, verpackt in spannende Alltagsabenteuer. Der Auftakt der Reiheist vor Kurzem als Hörspiel bei JUMBO erschienen.Willkommen in Willewitt! Mitten in der Großstadt erleben sechs Kinder jeden Tag etwas Neues: Die Zwillinge Ella und Lilly fiebern gemeinsam mit ihrem besten Freund Finn der großen Tanzaufführung entgegen. Romy trainiert coole Tricks mit ihrem Hund Pommes. Jonas fährt zum ersten Mal Fahrrad im Stadtpark. Sein Freund Kiran übernachtet bei Oma und Opa und entdeckt mit ihnen den funkelnden Nachthimmel. Jede der 15 Geschichten ist in sich abgeschlossen, bietet eine charmante Story und ein kleines Häppchen Sachwissen. Hier geht es zur Hörprobe.Die neue-Reihe bietet kurze, spannende Geschichten mit Aha-Effekt, die lebendig von Sonja Szylowicki und Niklas Heinecke gesprochen werden.Wenn auch Sie kleine Abenteuer in Willewitt erleben möchten, melden Sie sich gern für ein Rezensionsexemplar bei uns.