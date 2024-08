Vom Trösten, Aufbauen und Mutmachen: Bilderbuch "Hilfst du mir, Eichchörnchen?" erscheint bei JUMBO

Am 14. August 2024 erscheint im JUMBO Verlag das Bilderbuchvon Susanna Isern mit Illustrationen von Rocio Bonilla. Das Bilderbuch dreht sich um Hilfsbereitschaft, Selbstlosigkeit, Mitgefühl, Zusammenhalt und Freundschaft und zeigt Kindern ab vier Jahren, wie Empathie den Alltag verzaubern kann.Marie spaziert durch den Wald. Plötzlich tritt sie auf einen harten, scharfen Gegenstand - eine Metalldose! Und zu allem Überfluss steckt sie auch noch fest. Dann kommt ihr eine Gruppe von Waldtieren zu Hilfe. Was für ein Glück, dass sich Marie auf ihre Unterstützung verlassen kann! In dreizehn kleinen Geschichten stehen Empathie, Hilfsbereitschaft und Selbstlosigkeit im Mittelpunkt. Kinder lernen, wie wichtig es ist, die Gefühle anderer zu verstehen und sensibel auf diese einzugehen. Zum Blick ins Buch geht es hier. Über die Autorin:ist Schriftstellerin und Psychologin. Seit der Veröffentlichung ihres ersten Buches im Jahr 2011 folgten über 30 Kinderbücher, die in mehr als 16 Sprachen übersetzt wurden. Für ihre Werke erhielt sie zweimal die Silbermedaille des Moonbeam Children's Book Award in den USA. Nebenbei ist sie als Dozentin für Lernpsychologie an der Universität in Santander tätig.Über die Illustratorin:ist vielfach ausgezeichnete Illustratorin und Autorin zahlreicher Kinderbücher. Sie hat Kunst mit Fokus auf Illustration an der Universität Barcelona studiert. Vor der Veröffentlichung ihres ersten Buches hat sie als Malerin, Fotografin, Pädagogin und in der Werbebranche gearbeitet. Ihr erstes Kind hat sie schließlich dazu inspiriert, zur Kunst zurückzukehren. Bei JUMBO sind bereits über zwanzig Titel mit ihren bezaubernden Illustrationen erschienen.