Über Liebe und Geborgenheit: Unsere Bilderbuch-Novitäten im Juli

Am 13. Juli 2023 erscheinen im JUMBO Verlag gleich zwei bezaubernde Bilderbücher über Liebe und Geborgenheit:heißt das neue Bilderbuch der katalanischen Autorin und Illustratorin Rocio Bonilla für Kinder ab drei Jahren. Darin suchen Minimia und ihr Hund Max nach einer Erklärung, was es mit dieser ominösen "Liebe" auf sich hat, von der alle Erwachsenen pausenlos sprechen. Ein Bilderbuch voller Fantasie, Glücksgefühlen und Lebensfreude für Kinder ab drei Jahren.Aus zwei Perspektiven erzähltdes irischen Bestsellerautors Eoin McLaughlin mit zarten Illustrationen von Polly Dunbar eine liebevolle Geschichte über einen kleinen Tiger und ein kleines Krokodil, die sich nach Liebe und Zuwendung sehnen. Das Bilderbuch mit Wendecover für Kinder ab zwei Jahren zeigt, dass die wichtigen Dinge des Lebens in allen Familien gleich sind.