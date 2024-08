Own-Voice-Roman einer neuen literarischen Stimme aus England

Von einer Mutter, einem Ratgeber und einer charismatischen Nachbarin, die jede Regel bricht, erzähltin ihrem Debüt, das 2023 für den Booker Prize nominiert war und am 11. September 2024 in der deutschen Übersetzung vonals Buch bei GOYA und als Hörbuch bei GOYALiT erscheint. Von der Booker Prize 2023 Jury heißt es dazu:ist ein literarisches Debüt, das, geschrieben aus der Perspektive einer autistischen Mutter, meisterhaft Themen wie familiäre Liebe, Freundschaft, Klassenunterschiede, Vorurteile und Traumata miteinander verknüpft, das Ganze mit psychologischer Schärfe und Witz.«Zum Inhalt:Sunday lebt mit ihrer sechzehnjährigen Tochter Dolly noch immer in dem Haus, in dem schon sie aufgewachsen ist. Sie ist anders als die meisten Menschen. An manchen Tagen isst sie ausschließlich weißes Essen und sie hat einen Ratgeber aus den Fünfzigern, der ihr in komplexen sozialen Situationen hilft. Sundays geordnetes Leben gerät jedoch aus den Fugen, als die charismatische Vita mit ihrem Mann nebenan einzieht. Gänzlich von der schillernden Person eingenommen, freunden die beiden Familien sich schnell an, gehen im Haus der anderen ein und aus. Sunday fühlt sich akzeptiert und geliebt wie selten zuvor. Auch Dolly ist zunehmend fasziniert von Vita. Genau hier liegt das Problem, denn was Sunday nicht ahnt: Unter der makellosen Fassade versteckt sich etwas Dunkles.Zur Autorin:hat einen PhD in Creative Writing von der University of Kent. Sie hielt international Vorträge über ihre Forschung zu Autismus und literarischen Narrativen, u. a. sprach sie an der Harvard University. Ihr Debütromanstand 2023 auf der Longlist des renommierten Booker Prize und ist damit der erste Roman einer autistischen Person, der für den Preis nominiert wurde.ist selbst Autistin und lebt mit ihrem Mann und ihren Kindern in Kent.Zur Leseprobe geht es hier . Das gleichnamige Hörbuch erscheint bei GOYALiT als Hörbuch-Download und wird von Katja Danowski gesprochen.Wenn Sie Lust auf eine Hör- und/oder LeseReise bekommen haben, sende ich Ihnen gerne ein entsprechendes Rezensionsexemplar zu. Falls Sie über einen Zugang bei NetGalley verfügen, können wir Ihnenals Buch und HörErlebnis auch hier zugänglich machen. Sprechen Sie uns dazu gerne an.