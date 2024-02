Mit diesen HörErlebnissen unternimmt man einen Ausflug ins Wasser

Unsere HörErlebnisse aus der Reihe Wieso? Weshalb? Warum? vermitteln Wissen auf spielerische Weise an Kinder verschiedenen Alters. Zwei neue Titel der Reihe drehen sich um das Thema Wasser.



Die Reihe Wieso? Weshalb? Warum? junior versammelt Hörspiele für die Kleinsten. Am 14. Februar 2024 erscheint mit Wieso? Weshalb? Warum? junior. Tiere im Meer der neueste Titel der Reihe. Das Hörspiel lädt Kinder dazu ein, die Vielfalt der Tierwelt unter Wasser zu entdecken. Die Ozeane bergen viele Geheimnisse, die Kinder mit diesem HörErlebnis endlich lüften können. Wie kommen Seepferdchen zur Welt? Mit welchen Tricks jagen Haie? Wie kommen Tiere in der dunklen Tiefsee zurecht? Das sind nur einige der spannenden Fragen, die das Hörspiel beantwortet. Lieder und Original-Tierstimmen erwecken die Unterwasserwelt zum Leben.



Viele Kinder lieben es, zu planschen, zu schwimmen und zu tauchen. Das HörErlebnis Wieso? Weshalb? Warum? Komm mit zum Schwimmen, das am 14. Februar 2024 bei JUMBO erscheint, beantwortet für kleine Wasserratten viele Fragen: Wieso ist so wichtig, schwimmen zu lernen? Was muss alles eingepackt werden, wenn es ins Schwimmbad geht, und warum muss man vor dem Schwimmen duschen? Was wird im Schwimmkurs geübt, und wie bekommt man das erste Abzeichen? Das Hörspiel für Kinder ab vier Jahren dreht sich um Schwimmtechniken, Baderegeln und Wettbewerbe. Wieso? Weshalb? Warum? Komm mit zum Schwimmen wird von der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) empfohlen. Die DLRG rät außerdem, dass Kinder bereits im Vorschulalter schwimmen lernen. Wieso? Weshalb? Warum? Komm mit zum Schwimmen bietet die ideale Vorbereitung für den ersten Schwimmkurs und das Seepferdchen. Authentische Geräusche, viel Musik und das Eröffnungslied machen das Ganze zum spannenden HörErlebnis nach dem Motto "Ich bin ganz Ohr!".

