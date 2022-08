"Malverina. Ich möchte eine Hexe sein" – die neue Reihe der internationalen Bestsellerautorin Susanna Isern

Miterscheint am 18. August 2022 der Auftakt einer neuen JUMBO-Reihe für Kinder ab 5 Jahren. Das erzählende Kinderbuch zum Vorlesen und ersten Selberlesen von Susanna Isern, mit humorvollen Illustrationen von Laura Proietti, ist ein spannendes Hexenabenteuer mit einer starken Heldin. Das gleichnamige Hörbuch mit schaurig-schöner Reihenmusik wird von Julia Nachtmann gesprochen.Malverina bringt frischen Wind ins verzauberte Dorf Düstertal. Die Neunjährige möchte unbedingt eine Hexe werden. Dafür nimmt sie ihr Schicksal selbst in die Hand und stattet den drei Hexen Cordelia, Clio und Moosia, die über ihr Dorf herrschen und für ihre schrecklichen Zaubersprüche gefürchtet sind, einen Besuch ab. Zaubertränke, dampfende Kessel, fliegende Besen und gruselige Zaubersprüche - das alles und mehr erwartet Malverina. Wird sie am Ende in die Fußstapfen ihrer drei Zauberlehrerinnen treten? Oder wird sie ihre eigenen Regeln aufstellen? Blick ins Buch Das gleichnamige Hörbuch mit schaurig-schöner Reihenmusik wird mit Gruselfaktor von der Schauspielerin Julia Nachtmann gesprochen und ist ab August 2022 auf NetGalley verfügbar. Hörprobe Susanna Isern ist Schriftstellerin und Psychologin. Seit der Veröffentlichung ihres ersten Buches im Jahr 2011 folgten rund 30 Kinderbücher, die in mehr als 16 Sprachen übersetzt wurden. Für ihre Werke erhielt sie zweimal die Silbermedaille des Moonbeam Children's Book Award in den USA. Nebenbei ist sie als Dozentin für Lernpsychologie an der Universität in Santander tätig. Laura Proietti hat Illustration und Animation in Palermo, Sizilien, studiert. Sie illustriert hauptsächlich Kinderbücher und liebt es, Bildwelten für Märchen, Fabeln und Naturthemen zu entwickeln.