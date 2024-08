Magische Abenteuer in der Stadt, die niemals schläft

Ben Aaronovitch bringt mit seinem vierten Kurzromanendlich ein wenig Licht in die Ereignisse rund um Nightingale, dem Meister von Zauberlehrling Peter Grant. Das Hörbuch, gesprochen von Dietmar Wunder, erscheint am 11. September 2024 bei GOYALiT.Zum Inhalt:Peter Grant, Police Constable in London und Zauberlehrling, hat alles von ihm gelernt: Detective Chief Inspector Thomas Nightingale. Der geheimnisvolle Meister des Folly hat eine undurchsichtige Vergangenheit. Ben Aaronovitch nimmt die Leser*innen mit in das New York der 1920er Jahre, wo sich DCI Thomas Nightingale gemeinsam mit seinem Jugendfreund Augustus Berrycloth-Young auf die abenteuerliche Suche nach einem magischen Saxophon macht, das seltsame Kräfte entfaltet, wenn es gespielt wird, und unglaubliche Abenteuer erlebt ...Zum Autor:, 1964 in London geboren, ist vor allem durch die erfolgreiche TV-Seriebekannt geworden, für die er als Drehbuchautor tätig war. In London arbeitete er als Buchhändler und konnte bereits mit mehreren Fantasy-Geschichten die Spitze der Bestsellerlisten erobern.Zur Hörprobe geht es hier Wenn Sie Lust auf eine magische HörReise bekommen haben, sende ich Ihnen gerne ein entsprechendes Rezensionsexemplar zu. Falls Sie über einen Zugang bei NetGalley verfügen, können wir Ihnenals Hörbuch auch hier zugänglich machen. Sprechen Sie uns dazu gerne an.