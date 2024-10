Magische Abenteuer in Everwish! "Wishkeeper. Das Land der verborgenen Wünsche" erscheint als Hörbuch bei JUMBO

Eine neue, zauberhafte Trilogie startet bei JUMBO: Am 9. Oktober 2024 erscheint, Teil 1 der Reihe von Autorin Barbara Laban , als Hörbuch bei JUMBO.erzählt von einer Welt der Wünsche, die gerettet werden muss: Wünsche, die sich nicht erfüllen, gleichen wunderschönen Schmetterlingen und sind für die meisten Menschen unsichtbar. Nur Wishkeeper wie Lexi und Milo können sie sehen. Sie folgen ihnen aus London in das Land Everwish und wohnen einer wundersamen Verwandlung bei: Aus den Wunschschmetterlingen werden Lumix, Fireflashs, Neverlinge und Crimsons. Doch diese fantastischen Wesen brauchen Lexis und Milos Hilfe, denn Everwish ist in großer Gefahr.Das HörErlebnis für Kinder ab sieben Jahren wird gefühlvoll von Julia Nachtmann interpretiert, die die Wunschwesen zum Leben erweckt. Hier geht es zur Hörprobe.Barbara Laban studierte Sinologie und Japanologie in München, London und Taipei. Nach dem Studium arbeitete sie als Übersetzerin, Therapeutin für chinesische Medizin und Studienleiterin in München und Amsterdam. Ihr Kinderbuchdebütwurde 2012 mit dem Goldenen Pick ausgezeichnet. Seitdem schreibt sie auf Deutsch und Englisch Bücher für Kinder und Jugendliche. Barbara Laban lebt seit über zehn Jahren mit ihrem Mann und ihren beiden Töchtern in London.Julia Nachtmann wurde 1981 in Stuttgart geboren. Schon während ihres Studiums an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg war sie mehrfach am Thalia Theater zu sehen. Von 2005 bis 2013 erfolgte ein Engagement am Deutschen Schauspielhaus Hamburg, wo sie 2006 mit dem Boy-Gobert-Preis ausgezeichnet wurde. Sie wirkt außerdem in diversen Fernsehproduktionen wie demund in der schwäbischen Kinokomödiemit. Neben ihrer schauspielerischen Tätigkeit ist Julia Nachtmann Sprecherin zahlreicher Hörbücher und beim Rundfunk tätig.Wenn auch Sie magische Abenteuer in Everwish erleben möchten, melden Sie sich gern für ein Rezensionsexemplar bei uns.