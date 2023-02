Hinter den Winden: "Die Seelenpferde von Ventusia. Windprinzessin" von Jennifer Benkau erscheint als Hörbuch bei GOYAlibre

Am Donnerstag, 16. Februar 2023, erscheint bei GOYAlibre das Hörbuch, der erste Teil einer neuen Reihe von Jennifer Benkau. Die erfolgreiche Fantasy-Autorin lässt ihre Zuhörer*innen erst von der grünen Landschaft Irlands träumen, um sie dann in eine ganz andere, magische Welt zu entführen …Hinter den Winden, in einer anderen Welt, liegt Ventusia. Hier hat jede*r eine magische Verbindung zu einem Seelenpferd. Doch vor vielen Jahren wurden alle Mädchen von Ventusia in unserer Welt versteckt, um sie zu beschützen. Und seither suchen ihre Seelenpferde nach ihnen …Noch nie hat Fiona so schöne Pferde gesehen wie die beiden wilden Hengste, denen sie beim Ausreiten begegnet ist. Doch die Tiere verhalten sich sonderbar und folgen ihr überall hin. Fiona hat sogar das Gefühl, dass sie ihr etwas sagen wollen. Und dann taucht mitten in der Nacht auch noch ein fremder Junge im Apfelbaum vor Fionas Fenster auf. Nikolan behauptet, dass sie aus dem magischen Reich Ventusia stammt und dorthin zurückkehren muss, um ihr Seelenpferd zu finden und das Land zu retten. Denn das Reich der Pferdevölker ist in größter Gefahr.Die neue Reihe der Erfolgsautorin Jennifer Benkau für Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren wird packend von Leonie Landa gesprochen. Hier geht es zur Hörprobe. Jennifer Benkau schreibt Bücher für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. 2013 wurde sie mit dem DeLiA Literaturpreis ausgezeichnet. Ihr Herz schlägt für Fantasy und die schreibt sie gern mit lauter Musik, Schokolade und jeder Menge Kaffee. Jennifer Benkau lebt mit ihrem Mann, vier Kindern, zwei Hunden und einem Pferd zwischen Düsseldorf und Köln und ist auf der ständigen Suche nach versteckten Toren in fremde Welten.Leonie Landa, geboren 1994 in Hamburg, besuchte ab ihrem achten Lebensjahr die Theaterschule Zeppelin in Hamburg und spielte dort in zahlreichen Aufführungen mit. Nach dem Abitur setzte sie ihre Schauspielausbildung am Stella Adler Studio of Acting in New York und an der Schule für Schauspiel Hamburg fort. Leonie Landa stand bereits am Thalia Theater und bei Kampnagel in Hamburg auf der Bühne und war in zahlreichen Fernsehserien wieundzu sehen. Seit 2005 ist sie auch als Synchron-, Hörspiel-, und Hörbuchsprecherin tätig.