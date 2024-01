Herzliche Einladung zur Buchvorstellung: "Revolte. Die 68er-Bewegung in Bildern und Texten von Zeitzeug*innen" (GOYA)

Wir laden Sie herzlich ein zu unserer Buchvorstellung von Revolte. Die 68er-Bewegung in Bildern und Texten von Zeitzeug*innen (GOYA) amumin der(Schlüterstraße 28, 10629 Berlin).Melden Sie sich bei Interesse an einem Interview/Medienbericht gerne bei Philine Neuthor ( p.neuthor@jumbo-medien.de , 040 / 429 30 40-254).-Herausgeberspricht mit, dem Fotografen der 68er-Bewegung, und der Friedensforscherin, Historikerin und Journalistinin der aktuellen Ausstellung von Larssons frühen Berlin-Fotografien (1961-64) in der Berliner Galerie Berinson. Der Eintritt ist frei.Bernard Larsson hatte Fotografie und Fotodesign in München studiert, war dann Assistent bei der Vogue in Paris, entschloss sich aber 1961 aufgrund des Mauerbaus mit 22 Jahren nach Berlin zu gehen. Dank seines schwedischen Passes konnte er Ost und West im Bild festhalten. 1966 bis 1968 war er wieder in Berlin. Diesmal galt sein Interesse den Studierenden und deren Aufbegehren gegen die autoritären Strukturen.Der Foto-Text-Bandist nicht nur voll von Erinnerungen, er regt an zu Reflexionen, zu Überlegungen, zum Nachdenken in unserer Gegenwart für unsere Zukunft. Er zeigt etwa 100 Fotos bewegender Motive, von Demonstrationen gegen den Krieg der USA in Vietnam bis hin zum erschossenen Benno Ohnesorg. Begleitet werden die Fotos von Textbeiträgen von Corinna Hauswedell, Günter Amendt, Elke Bitterhof, Anna Bremer, Martin Buchholz, Hans-Peter de Lorent, Franz Josef Degenhardt, Frank Göhre, Gregor Gysi, Ulla Hahn, Heinrich Hannover, Luc Jochimsen, Beate Klarsfeld, Steffen Lehndorff, Erik Merks, Rolf Nagel, Jakovos Papadopoulos, Uschi Reich, Jan-Uwe Rogge, Dirk Römmer, Tom Schroeder, Friedemann Schulz von Thun, Alice Schwarzer, Doris Stoisser, Dieter Süverkrüp, Uwe Timm, Fredrik Vahle, Henning Venske, Uwe Wandrey, Konstantin Wecker und Klaus-Peter Wolf.Bernard LarssonGOYA, Hamburg 2023ISBN 978-3-8337-4692-5