Geschichten für Spürnasen und Nachwuchsdetektiv*innen aus dem Hause JUMBO

Das Frühjahrsprogramm des JUMBO Verlags hat für kleine und große Ermittler*innen sowohl im Hörbuch- als auch im Buchbereich einiges parat.ermittelt in ihrem neuen Fall auf hoher See,sind auf der Jagd nach einem Entführer und die neue Hörbuch-Reihe um den behuften Detektivhält einiges an Spaß und Spannung bereit.Nach dem ersten Band von Alice Pantermüllersgeht die Nachwuchsdetektivin Florentine Blix im neuen Abenteuerauf hoher See auf Spurensuche. Obwohl sich Florentine mit dem Segeln zunächst nicht anfreunden kann, weckt eine Flaschenpost ihre Neugier. Ein neuer mysteriöser Fall? Mit ein wenig Hilfe ihrer Segel-AG versucht die Jungkommissarin das Rätsel um einen möglichen Raub zu lösen und den Schatz zu finden, der sich auf der Ochseninsel befinden soll.vonist seit dem 9. März 2023 als Hörbuch im JUMBO Verlag erhältlich. Die Sprecherininterpretiert die Geschichte der jungen Ermittlerin für Kinder ab 9 Jahren erneut mit viel Witz. Hier geht es zur Hörprobe. Alle Fans derkönnen sich auf ein großes Finale mit Laura und Leonie freuen. Im vierten und letzten Fall der ungleichen Schwestern wird es persönlich: Vater Wunder wird von Polizei der Entführung des Klassenkameraden Karli bezichtigt! Nun müssen Laura und Leonie schnellstmöglich handeln und den echten Entführer schnappen, um die Unschuld ihres Vaters zu beweisen.des Krimispezialistenerscheint am 20. April 2023 als Buch und Hörbuch-Download im JUMBO Verlag. Das erzählende Kinderbuch für Kinder ab 9 Jahren wurde vonlebendig und detailreich illustriert. Der Schauspielerinterpretiert die Geschichte um die beiden Schwestern mit seiner wandelbaren Stimme nun schon zum vierten Mal. Hier geht es zur Hörprobe. Der Neuzugang im Hause JUMBO ist der tierische Ermittler, ein kleines Shetlandpony mit einer großen Spürnase. Der schlaue Vierbeiner und Liebling aller Kinder lebt auf Oma Astrids Pfannkuchenhof. Doch irgendetwas scheint dort nicht zu stimmen: inermittelt Möhre höchstpersönlich nach dem Übeltäter. Ob das Minipony den Pfannkuchenhof mithilfe seiner tierischen Freund*innen retten kann? Das können Sie ab 20. April 2023 erfahren, wenn das Hörbuch zum gleichnamigen Buch vonim JUMBO Verlag erscheint. Gesprochen vonmit ponystarker Reihenmusik für Kinder ab 5 Jahren. Hier geht es zur Hörprobe.