Für Frieden und Zusammenhalt:

Nach beinahe fünf Monaten herrscht noch immer Krieg in Europa, und Kinder wie Erwachsene suchen Bewältigungsstrategien. Ein Gefühl von Hoffnung und Freude, aller Gewalt zum Trotz, bringt der Sampler Viele Stimmen sind ein Chor. Lieder für den Frieden (ET: 17. August 2022) von und mit Bettina Göschl Robert Metcalf und vielen anderen für Kinder ab 5 Jahren. Der Reinerlös der Produktion wird an UNICEF gespendet.steht für Frieden, Zusammenhalt und Gleichberechtigung: Wir alle wünschen uns, friedlich miteinander zu leben. Das gilt im Kleinen wie im Großen: innerhalb der Familie oder der Schulklasse, aber auch über Ländergrenzen hinweg. Zahlreicheund gegen den Krieg – aktuelle wie altbekannte – erzählen von Freundschaft, Freiheit und Zukunftsträumen und wirken ermutigend auf Kinder ein."Wozu sind Kriege da?" sang Udo Lindenberg bereits 1981 – und das fragen auch wir uns bei den aktuellen Nachrichtenbildern täglich. Über dieser Frage nicht zu verzweifeln und neue Hoffnung zu schöpfen, dabei helfen uns dieAuf der CD versammeln sich bekannte Evergreens wie die Antikriegslieder "Wozu sind Kriege da?" von Udo Lindenberg (Arr.: Matthias Meyer-Göllner) und "Sag mir, wo die Blumen sind" (Arr.: Ulrich Maske), geschrieben vom US-amerikanischen Singer-Songwriter Pete Seeger und den meisten wohl in der deutschsprachigen Version von Marlene Dietrich bekannt. Auch zeitlose Kinderlieder wie Bettina Göschls "Schuhu, die kleine Eule" und Rolf Zuckowskis "Das Eine-Welt-Lied" bilden Stimmen des großen Friedens-Chors und schaffen ein Gefühl von Zusammenhalt – getreu dem Motto und Albumtitel. Die Weihnachtsbotschaft "Friede auf Erden allen Menschen" – hier nach einer Volksweise aus Papua-Neuguinea, gesungen vom Cantilene Kinderchor – kann Menschen verschiedener Kulturen und Religionen verbinden. Bestärkende Titel wie "Doof gebor'n ist keiner" und "Trau dich!", arrangiert von dem Kinderliedermacher und Pädagogen Matthias Meyer-Göllner, und "Alle zusammen" von Liedermacher Robert Metcalf bringen Zuversicht, ein Gefühl von Selbstwirksamkeit und darüber hinaus Spaß und gute Laune ins Kinderzimmer. Ulrich Maskes "In dunkler Nacht" nach traditionellen Motiven aus Wales und gesungen von dem bekannten Liedermacher Hannes Wader rundet die CD klangvoll ab.Wir wünschen Ihnen viel Freude und friedvolle Gedanken beim Hören!Wenden Sie sich gern an uns, wenn Sie Rezensionsexemplare erhalten möchten.Diverse:· Euro 10,00 (19% MwSt.) / 10,00 (A) · CD · ISBN 978-3-8337-4550-8 · ET: 17. August 2022 · Ab 5 Jahren · Spielzeit ca. 60 Minuten