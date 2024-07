Ela Meyers neuer Roman "Furchen und Dellen" erscheint am 14. August bei GOYA und GOYALiT

Weil man vor nichts ewig davonlaufen kann: Am 14. August 2024 erscheint der neue Romanvonals Buch bei GOYA und als digital only bei GOYALiT. Am Mittwoch, den 4. September 2024 , laden die Autorin und GOYA um 19 Uhr ganz herzlich zu der Buchpremiere imin Hamburg ein. Moderiert wird der Abend von Chris Möller."Wie fühlt es sich an, als Frau älter zu werden in einer Welt, die wenig Raum lässt für unkonventionelle Lebensentwürfe? Ela Meyer erzählt davon! Und sie tut das so zärtlich, zugewandt und ehrlich, dass ich "Furchen und Dellen" gar nicht mehr weglegen konnte." Elisabeth R. Hager, Autorin"Ela Meyer ermutigt uns gemeinsam mit den - im Laufe der Jahrzehnte erworbenen - Dellen und Furchen in und auf uns, einen Neuanfang zu wagen. Auf gehts!" Sarah Lorenz, AutorinDer Tod ihres exzentrischen Großvaters bringt Chris' Leben ordentlich durcheinander. Um Abschied zu nehmen, kehrt sie in die Kleinstadt zurück, in der sie aufgewachsen ist, aus der sie jedoch vor über sechs Jahren Hals über Kopf geflohen ist. Sie schlittert wieder in das Leben von damals, mit Doro, Rafa und Antonia, die vor sieben Jahren entschieden haben, als Wahlfamilie gemeinsam ein Kind großzuziehen. Zusammen mit Chris, eigentlich. Stück für Stück realisiert sie, wieso sie damals vor der Verantwortung weggelaufen ist und was das alles mit ihrem Großvater zu tun hatte. Ihr wird bewusst, was für einen Einfluss ihr Großvater auf sie gehabt hat, der Mann, der sich sofort auf jeden vermeintlichen Fehler gestürzt hat. Es waren seine Augen, die immer über sie gewacht haben und ihren Blick gelenkt haben.Ela Meyer erzählt indie Geschichte von alten Freund*innen, von einer Rückkehr und vom Aufwühlen tiefsitzender Emotionen einfühlsam, authentisch und mit genau der richtigen Prise Humor. Dabei nennt die Autorin die Dinge beim Namen und widmet sich wichtigen Themen wie gesellschaftliche Erwartungen an Frauen, Kinderwunsch und gewollte Kinderlosigkeit, unterschiedliche Familienmodelle und Feminismus.Zur Leseprobe geht es hier . Das gleichnamige Hörbuch erscheint bei GOYALiT als Hörbuch-Download und wird von Marion Elskis interpretiert.Wie Ela Meyer zum Titel des Romans gekommen ist, was ihre persönliche Definition vonist und an welche Leserschaft sich der Roman richtet, lesen Sie in unserem Interview mit Ela Meyer Wenn Sie Lust auf eine Hör- und/oder LeseReise bekommen haben, senden wir Ihnen gerne ein entsprechendes Rezensionsexemplar zu. Falls Sie über einen Zugang bei NetGalley verfügen, können wir Ihnenals Buch und HörErlebnis auch hier zugänglich machen. Sprechen Sie uns dazu gerne an.