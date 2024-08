Eine schaurige Entdeckung in der Markthalle und eine Geisterparty für Gruselfans

Der September steht vor der Tür und damit nähern wir uns auch in großen Schritten dem Herbst, der mit heißem Kakao, Keksen und Kerzenlicht drinnen zur Gemütlichkeit, aber auch zum vergnügten Gruseln einlädt. Die passenden Bilderbücher dazu gibt es bei JUMBO.



Eine schaurige Entdeckung in der Markthalle:



Es ist gar nicht so schlimm, Angst vor dem Unbekannten zu haben. Und es lohnt sich, genauer hinzusehen. Das zeigt Mit Monstern ist gut Kuchen essen, das neue Bilderbuch für Kinder ab fünf Jahren von Rocio Bonilla.



Theodora und ihre Zwillingschwester haben ganz unterschiedliche Interessen, aber auch eine Gemeinsamkeit: Sie backen sehr gerne! Jeden Samstag gehen sie auf den Markt, um Zutaten einzukaufen. Doch heute fällt den Zwillingen etwas auf, das sie zuvor noch nicht bemerkt hatten ... Was ist denn das? Unter dem Kleid einer Verkäuferin guckt ein grüner Schwanz hervor. Aus dem Hosenbein eines anderen Verkäufers kommt ein Tentakel. Die Zwillinge trauen ihren Augen kaum und bekommen große Angst. Was für einem monströsen Geheimnis sind sie hier nur auf die Spur gekommen?



Der beliebte Stil der Autorin und Illustratorin Rocio Bonilla wird jetzt durch Collagen ergänzt, und das Buch enthält eine Ausklappseite voller spannender Monster-Infos.



Eine Geisterparty für kleine und große Gruselfans:



Im neu aufgelegten Spiel- und Bastelbuch Gespensternacht und Monsterspuk finden kleine und große Gruselfans alles, was für eine richtige Geisterparty gebraucht wird. Bettina Göschl entführt die Leser*innen mit lustigen Liedern in die Geisterwelt und Klaus-Peter Wolf sorgt mit seinen gruseligen Geschichten für Spaß und Gänsehaut. Neben spannenden Informationen zu unterschiedlichsten Themen, wie Fledermäuse, Spukorte und Halloween, werden die Kinder ermutigt, aktiv zu werden und sich kreativ auszuleben: Diverse Bastelanleitungen für Verkleidungen und Raumdekorationen sowie ausgefallene Rezepte und pfiffige Spiele sorgen für ein buntes und schauriges Vergnügen in Kita, Schule und zu Hause.



Die überarbeitete Neuausgabe vom Erfolgsduo Bettina Göschl und Klaus-Peter Wolf wird schaurig-schön von Dagmar Henze illustriert. Für Kinder ab fünf Jahren empfohlen.

(lifePR) (