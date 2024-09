Diese Weihnachtszeit wird wieder mörderisch gut

Tobias Henner ist zurück! Am 25. September 2024 erscheint die Krimifortsetzungvonals ungekürzte Autorenlesung bei GOYALiT. Über seinen brandneuen Roman wird der Krimispezialist und Bestsellerautor u. a. am 19. Oktober 2024 um 12 Uhr mit Journalistin Ulli Wagner auf der Hörbuchweltenbühne der Frankfurter Buchmesse sprechen.ist genau das Richtige für Weihnachtsfans und Weihnachtsmuffel:Die einen haben eine Katzenallergie oder können keine Milch vertragen. Seine Abwehrsysteme schlugen Alarm bei allem, was mit Weihnachten zu tun hatte. Tobias Henner, der Mörder von siebzehn Weihnachtsmännern, ist auf der Flucht. Geschickt konnte er bei einem Freigang seinen Bewachern entwischen. Alles zieht ihn zurück an seine letzten Tatorte in Ostfriesland. Denn ihm fehlen noch sieben Weihnachtsmänner, damit er in seinem ganz speziellen Adventskalender bis zum Heiligen Abend auch alle Türchen öffnen kann. Sieben Weihnachtsmänner also, die er sich noch holen muss, damit endlich Frieden einkehrt an der Küste. Jetzt ist die Chance da, sein Werk zu vollenden und bis zum 24. Dezember alles zu Ende zu bringen.Hören Sie hier gerne in die Autorenlesung hinein.Die Bücher und Hörbücher vonlanden regelmäßig auf den Bestsellerlisten. Seine Ostfriesenkrimis und fast fünfzig Kinderbücher wurden in sechsundzwanzig Sprachen übersetzt und über dreizehn Millionen Mal verkauft. Er erhielt zahlreiche Auszeichnungen und ist Mitglied im PEN-Zentrum Deutschland.Bei Interesse sende ich Ihnen gerne ein Rezensionsexemplar des Hörbuchs zu. Falls Sie über einen Zugang bei NetGalley verfügen, können wir Ihnenals HörErlebnis auch hier zugänglich machen. Sprechen Sie uns dazu gerne an.