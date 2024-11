Das Buch zum Strauß-Jahr 2025: "Walzerschritt und Polkahit. Johann Strauß für Kinder" ist als Buch und HörErlebnis bei JUMBO erschienen

Im Jahr 2025 jährt sich der Geburtstag von Johann Strauß Sohn zum 200. Mal. Rechtzeitig zum Jubiläumsjahr sind bei JUMBO das klingende Buch und das HörErlebnisvon Marko Simsa, künstlerisch illustriert von Silke Brix, erschienen.Mit Marko Simsa auf den Spuren des Walzerkönigs wandeln: Johann Strauß Sohn gilt als einer der beliebtesten Komponisten seiner Zeit und ist auch heute noch für seine mitreißenden Melodien bekannt, vor allem für seine Walzer und Polkas. In der musikalischen Geschichtereist Marko Simsa in die Vergangenheit und taucht in die Welt von Johann und seiner Musikerfamilie ein. Dabei erklingen zahlreiche ihrer stimmungsvollen Kompositionen, etwaund dieDas Buch, empfohlen für Kinder ab fünf Jahren, wurde lebendig und detailreich von Silke Brix illustriert. Die Musik – schwungvolle Walzer und Polkas zum Mitsingen und Mittanzen – ist als CD im Buch sowie als Download erhältlich.ist auch als HörErlebnis bei JUMBO erschienen, gesprochen vom Autor selbst. Hier geht es zur Hörprobe.Wenn auch Sie eine musikalische Reise in die Vergangenheit unternehmen möchten, melden Sie sich gern für ein Rezensionsexemplar bei uns.