Beste Freund*innen im Ozean und in der Savanne: Neue Geschichten von Bestsellerautorin Julia Boehme erscheinen bei JUMBO

Ein kleiner Fisch sucht einen Schwarm und findet neue Freund*innen, in der Savanne sind zwei Freunde auf geheimer Mission: Mitunderscheinen zwei neue Geschichten von Bestsellerautorin Julia Boehme als HörErlebnis bei JUMBO.Volle Flosse voraus!ist der Auftakt einer neuen Hörspielreihe für Kinder ab sechs Jahren bei JUMBO.Kaum ist der kleine Einhornfisch Flip geschlüpft, muss er sich auch schon den größten Herausforderungen stellen: synchron mit seinen Geschwistern im Schwarm schwimmen und sich vor gierigen Fressfeinden verstecken. Gar nicht so einfach, der kleinste Fisch unter lauter großen Geschwistern zu sein. Kein Wunder also, dass Flip es ist, der die plötzlich auftauchende, merkwürdig brodelnde Wasseroberfläche begutachten soll. Sobald Flip die schäumenden Wellen erreicht, wird er von einem gigantischen Wassertornado davongetragen – und landet in einem ganz und gar fremden Riff! Ob Flip es schafft, zurück zu seinem Schwarm zu finden?wird humorvoll von Inga Reuters und Kindern gesprochen und von Unterwasser-Musik und passenden Geräuschen begleitet. Hier gibt es eine Hörprobe.Außerdem wird miteine bekannte und beliebte Hörbuch-Reihe für Kinder ab fünf Jahren von Julia Boehme bei JUMBO fortgesetzt. Dieses Mal herrscht Aufregung in der Savanne: Jemand spielt nachts gemeine Streiche. Und alle sind sich einig: Es war Pinsel, Tafitis bester Freund! Schließlich wurden eindeutig Pinselohren am Tatort gesichtet. Und die hat schließlich nur das Pinselohrschwein! Pinsel ist fassungslos. Niemals würde er so etwas tun! Tafiti glaubt seinem Freund. Doch ob sie auch die anderen überzeugen können? Am besten sie stellen eine Falle. Wer da wohl reintappt … Hier geht es zur Hörprobe.Hörbuch-Sprecher Christian Rudolf sorgt für vielstimmigen Hörspaß, der von löwenstarker Reihenmusik begleitet wird.