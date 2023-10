Auslieferung in Österreich ab sofort über KNV Zeitfracht GmbH

Ab sofort übernimmt die KNV Zeitfracht GmbH die Auslieferung der JUMBO Neue Medien und Verlag GmbH in Österreich. Die Vertretung im Buchhandel erfolgt in bewährter Weise weiterhin durch die Verlagsagentur E. Neuhold OG.Die Verlagsagentur E. Neuhold OG ist erreichbar unter folgenden Kontaktdaten:Erich Neuhold und Wilhelm Platzer0043 (0) 664 / 91 653 92Für Bestellungen und logistische Anfragen wenden Sie sich bitte an:0 711/78 99 20 30[email=buecherwege@knv-zeitfracht,de]buecherwege@knv-zeitfracht.de[/email]Bei Bestellungen, die im Monat September 2023 noch über die Medienlogistik Pichler-ÖBZ GmbH & Co KG getätigt wurden und noch nicht eingetroffen sind, wenden sich bitte an Frau Caroline Klabunde im Hause JUMBO:Caroline Klabunde | Marketing und Vertrieb